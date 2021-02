El belga no se ejercitó este martes por unas molestias físicas a las que el club no daba importancia. En principio, el club confiaba en que el extremo estuviera disponible el sábado contra el Huesca. Pero las cosas comenzaron a torcerse el miércoles, cuando Hazard sintió que algo no iba bien y desde el cuerpo médico del Real Madrid decidieron hacerle más pruebas para dejarle tranquilo. Tras una ecografía, el Real Madrid confirmaba que Eden Hazard estaba roto de nuevo. La décima lesión del belga desde que llegó al club blanco y con la que estará al menos 4 semanas de baja.

Tras tantas lesiones en apenas año y medio para un fichaje que se denominaba como ‘galáctico’, las esperanzas actuales con el extremo belga son cada vez más inexistentes. Un jugador que apenas suma y que vino para marcar las diferencias tras un año catástrofico para el Real y tras la venta de Cristiano Ronaldo.

Por el momento, Hazard no ha demostrado nada con el Real Madrid y está más cerca de pasar a la historia como uno de los fichajes más frustrados en la historia del club que de ser un jugador legendario. Y es por eso por lo que surge la pregunta de… ¿es Hazard un galáctico estrellado?