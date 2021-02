Cimafunk y Diana Fuentes juntos en ‘La Papa’

‘La Papa’ es la nueva canción Funky y bailable que mezcla sonidos actuales pero con una sensación distinta, como la música de antes. Forma parte del EP ‘Cun Cun Prá’ lanzado recientemente por el artista, esta canción es divertida y con letras con doble significado. Así es el nuevo tema de Cimafunk y Diana Fuentes.

“‘La Papa’ es para cantar, bailar y pasar un rato divertido con el doble sentido de la letra, de manera divertida y saludable, dando movimiento a nuestros cuerpos”, declara el artista.

Cimafunk sobre Diana: “Ella le da una elegancia dulce y agresiva al mismo tiempo. Y, por supuesto, trajo el funk”. Siempre me ha gustado su flow y he sido fan de sus canciones, sabía que sería genial agregar su toque a la canción. Diana se puso Funky, algo que no hace normalmente en sus canciones melódicas, pop, la sensación es retro, moderna y divertida”.

Diana Fuentes, la diva del pop cubano

Diana Fuentes es una de las estrellas más destacadas de Cuba durante la última década. Es la primera artista cubana en firmar con Sony. Algunos de sus éxitos son ‘La Fortuna‘ con Tommy Torres y ‘La Vida Me Cambio’

La sensación cubana del funk quería un videoclip fresco, moderno y retro al mismo tiempo, igual que la canción. “Quería que te hiciera viajar a algunas décadas atrás por su estilo y apariencia, pantalones de campana, trenzas, la bola de discoteca y todo lo demás, ¡pero La Papa al frente y al centro también”, dice Cimafunk.

El sencillo principal del EP, ‘Cun Cun Prá’ es el número 2 en las listas de vídeos musicales cubanos, se ha convertido en todo un éxito en Cuba y Miami. Además, es muy conocido en redes sociales, con miles de personas en todo el mundo participando en #CunCunPraChallenge y en la revista de OprahWinfrey.

Cimafunk, artista del año en 2018

Cimafunk se convirtió en artista del año en Cuba en 2018 con su hit ‘Me voy’. Este tema y otros como ‘Paciente’ forman parte de su álbum: ‘Terapia’.

El artista, en el año 2019 se presentó en el Festival South by Southwest, y desde entonces ha realizado giras por Estados Unidos y Europa. Su nombre hace alusión a sus raíces de cimarrón. Los cimarrones eran cubanos de ascendencia africana que resistieron y escaparon de la esclavitud. En su música busca subvertir sonidos convencionales al innovar con ritmos, creando algo único y especial, no solo en términos de música, también con respecto a los valores que le definen.

Adelanto de gira:

Cimafunk actuará junto a Carlinhos Brown en Madrid el 18 de julio

https://www.nochesdelbotanico.com/artistas/carlinhos-brown-cimafunk

Nuevas fechas próximamente.