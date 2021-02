Jeff Bezos anuncia que deja de ser CEO de Amazon

Jeff Bezos acaba de anunciar mediante un email a sus empleados que durante este año se echará a un lado y renunciará al puesto de CEO que lleva 27 años ininterrumpidamente ejerciendo.

En dicho email ha reivindicado su labor al frente de la compañía, recordando diferentes hitos como el lanzamiento de AWS, Kindle y Alexa, pero también recuerda que “Si lo haces bien, unos años después de lograr un invento sorprendente, lo novedoso se convierte en algo normal. La gente bosteza, y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor”.

Bezos fundó Amazon en 1994 y desde entonces ha visto cómo ésta se convertía en una de las mayores compañías del mundo (y él, en uno de los hombres más ricos).

Pero para él ha llegado el momento de dar un cambio de rumbo a su carrera y a partir del tercer trimestre de este año abandonará su puesto y pasará a ocupar un nuevo rol en la compañía como ‘presidente ejecutivo’.

En ese momento Andy Jassy, que se unió a Amazon en 1997 como gerente de marketing y actualmente ejerce como CEO de Amazon Web Services (AWS), será quien sustituya a Bezos y se haga cargo de la gestión diaria de la compañía.

Jeff Bezos según indica se dedicará a partir de ahora en centrarse en sus iniciativas filantrópicas, en su compañía de exploración aeroespacial y en el periódico que compró hace ocho años:

“Como presidente ejecutivo me seguiré involucrando en imporantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para centrarme en el Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y en mis otras pasiones”.