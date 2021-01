WhatsApp añade autenticación biométrica a su versión de web y escritorio

Whatsapp Web lleva ya unos años facilitando la vida a los usuarios que necesitan más flexibilidad a la hora de utilizar la aplicación de mensajería. Lo cual no quita que tenga ciertos problemas de seguridad por su propia sencillez.

Ahora WhatsApp busca hacer de este proceso algo más seguro mediante autenticación biométrica según han explicado en un tweet publicado en su cuenta oficial. Desde el día de hoy la aplicación comenzará a pedir que introduzcamos nuestra huella dactilar o nuestra cara antes de enlazar dos dispositivos. De esa forma, WhatsApp añade una capa extra de seguridad a su aplicación, aunque el usuario podrá decidir si quiere activarla o no. Por supuesto, desde la empresa aseguran que WhatsApp no tiene acceso a los datos de la cara o de la huella dactilar.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

WhatsApp indica que el bloqueo biométrico está empezando a desplegarse ya, así que será cuestión de días que llegue a iOS y Android. En cualquier caso, siempre es buena idea comprobar que no tenemos una actualización pendiente en Google Play Store y App Store.