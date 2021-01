Cruzcampo revive a Lola Flores

¿Has visto el nuevo anuncio de Cruzcampo?

Esta campaña la encargó la agencia Ogilvy en España y ha tenido en muy poco tiempo un éxito tremendo.

¿Reconoces a Lola Flores?

Flores murió en 1995, pero Cruzcampo se ha encargado de revivirla con este anuncio de cerveza tan andaluz.

Este vídeo está hecho con la técnica deepfake, una técnica de inteligencia artificial que permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje no supervisados y vídeos o imágenes ya existentes. El estudio de VFX encargado de hacer posible la imagen de Lola Flores en el anunció partió de 5000 imágenes de la artista, ajustó el rostro de la cantante sobre las facciones de la actriz encargada de interpretar el discurso y remplazó la voz de la actriz por la voz sintetizada de Lola Flores.

“¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar…” Echa un vistazo de cómo se hizo este anuncio que tanto debate ha creado y que ya se ha hecho viral.