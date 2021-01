Amanda Gorman, la poeta de 22 años que conmovió al público en EEUU

A sus 22 años, la poeta Amanda Gorman, se convirtió en la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial. Estudia sociología en Harvard y se convirtió en la primera poeta reconocida a nivel nacional.

Nacida en Los Ángeles en 1998, Gorman declaró que ha sufrido dislexia y por ello dijo “Me ha convertido en la intérprete que soy y la narradora en que me esfuerzo por ser”, dijo en una entrevista reciente con Los Angeles Times. “Cuando tienes que aprender a decir sonidos [y] estar muy preocupado por la pronunciación, te da una cierta consciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva”, agregó. Publicó su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough en 2015 y publicará un libro ilustrado, Change Sings a finales de este año.