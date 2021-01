Madrid, la ciudad europea con más muertes por contaminación

Which European #cities 🇪🇺 have the highest mortality

due to #AirPollution?

📲 Check the full ranking on the new website https://t.co/lpdBgFWAHS #ISGlobalRanking #CitiesWeWant pic.twitter.com/NjaVzEPhMy

— ISGlobal (@ISGLOBALorg) 20 de enero de 2021