Ya puedes consultar los precios de cada gasolinera con Google Maps

Ya está aquí la última actualización de Google Maps y trae una importante novedad. Desde el momento que la instales, Google Maps permitirá acceder los precios de los combustibles en las gasolineras de España.

Se trataba de una de las grandes demandas hechas por los usuarios de la famosa aplicación de navegación, y por fin desembarca en España para permitirnos descubrir dónde está la gasolinera más cercana con nuestro combustible, comparar entre estaciones de servicio, o saber dónde podremos repostar más barato.

Según Aditya Dhanrajani, directora de producto, “Google Maps está ahí para ayudarnos a hacer fáciles los momentos estresantes”, y las nuevas funciones van encaminadas a ello. Si un conductor se encuentra en el aprieto de necesitar repostar puede ahora no solo repostar, también ahorrar uno céntimos, siempre que su reserva de combustible se lo permita. Además, google maps planteará un desvío en la ruta que interfiera lo menos posible en el recorrido trazado.

Por el momento el nuevo servicio de Google Maps no cubre todas las gasolineras de nuestro país y en algunos casos solo ofrece información sobre gasolina 95, pero no tardará mucho en ampliarla para mostrar otras estaciones y combustibles como gasóleo, gasolina 98 o GLP. Lo que sí que se desconoce es cuál es el proveedor de estos datos sobre precios de los combustibles, al igual que no se ha informado sobre los periodos de actualización. Por ello por ahora hay que tomar este nuevo servicio de Google Maps como un mera sugerencia a título orientativo, pues es posible que los precios no estén totalmente actualizados, o que como sucede en estos momentos, no se muestren todos los tipos de combustibles y gasolineras disponibles.

Mientras sigue mejorando nuestra recomendación es que consultes los precios de combustible en la web de Geoportal, site de referencia dependiente del Gobierno de España se actualiza a diario con los precios de los combustibles y estaciones de servicio de todo el país.