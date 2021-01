Whatsapp recula y no aplicará su nueva política de privacidad hasta mayo

A principios de año, WhatsApp informó a sus usuarios a través de una notificación en su aplicación de que debían aceptar los nuevos términos de uso de la misma que otorgaban a la app permiso para compartir datos personales con Facebook.

Pero tras la polemica que se desató, que llevo a una desbandada en masa a aplicaciones como Telegram o la más reciente Signal, Whatsapp anunció mediante una publicación en su blog oficial de Internet que pospone el cambio en sus políticas de privacidad para cuentas comerciales hasta el próximo 15 de mayo.

Thank you to everyone who’s reached out. We’re still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021