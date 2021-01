EasyPark anuncia la adquisición de la startup española Parkimeter Technologies, especializada en la reserva de plazas de aparcamiento en parkings privados, con presencia en España, Italia, Portugal y Francia y, dentro de poco, en gran parte de Europa.

Con esta adquisición, EasyPark refuerza su apuesta por el mercado español tras la compra, hace un año, de E-Park. “Parkimeter nos complementa de una manera excelente gracias a sus acuerdos de distribución con los operadores y su experiencia y conocimiento del mercado de los aparcamientos. Suman servicios muy interesantes a la cartera de EasyPark con potencial para ofrecer aún más valor a nuestros socios”, afirma Johan Birgersson, CEO de EasyPark Group.

Durante los últimos siete años, EasyPark ha crecido muy rápido tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, hasta convertirse en la empresa líder en tecnología ligada al aparcamiento de Europa, donde está presente en más de 20 países y 2.200 ciudades.

Además de gestionar el pago de los estacionamientos, EasyPark ofrece otras funcionalidades como el pago de las cargas de vehículos eléctricos, el servicio Find & Park, que sugiere al conductor rutas para encontrar plazas de aparcamiento disponibles, o la función autostop, que detiene el tiempo de estacionamiento automáticamente cuando el vehículo se pone en marcha. Asimismo, EasyPark se ha asociado recientemente con el fabricante de automóviles Polestar para ofrecer una versión adaptada de la aplicación para el sistema operativo Android Automotive que se suma a las ya existentes para Volvo y Mercedes.

Por su parte, Parkimeter ofrece actualmente su propia aplicación, así como una plataforma web para las reservas. Su misión es garantizar que las plazas de aparcamiento se utilizan de una manera más eficiente para los operadores y más cómoda para los conductores. Además de ofrecer a viajeros la reserva de plazas por día en aeropuertos, estaciones y en los centros de más de 200 ciudades, Parkimeter ofrece una solución de pago del parking por móvil para empresas. Los clientes profesionales de Parkimeter simplifican la gestión del pago de los gastos de aparcamiento de las flotas de vehículos y ahorran más de un 20% en esa partida.

Al unirse a EasyPark, la compañía aumenta su exposición en nuevos mercados de toda Europa a la vez que ofrece a sus clientes una combinación de aparcamiento en parking y en la vía pública. Los fundadores de la compañía seguirán liderando el proyecto. “Llevamos en conversaciones con EasyPark desde hace algún tiempo y estamos muy en línea con su viaje, ya que vemos muchas sinergias entre nuestras dos empresas. Estamos muy contentos por la posibilidad de formar equipo y aprovechar sus conocimientos e infraestructura para ampliar aún más Parkimeter. Contar con sus millones de usuarios para aumentar la ocupación de las plazas de nuestros operadores de aparcamiento es un verdadero privilegio”, opina Nacho Cofré, CEO de Parkimeter.

Acerca de Parkimeter

Parkimeter es una empresa líder en aparcamiento fuera de la calle establecida en Barcelona en 2013. La compañía elimina las ineficiencias del mercado de estacionamiento a través del uso de la tecnología, ofreciendo comodidad y ahorros a los conductores en más de 1.000 garajes. Busca tu plaza de parking en Madrid con Parkimeter

Acerca de EasyPark

EasyPark es una empresa tecnológica europea líder que ayuda a los conductores a encontrar y gestionar el estacionamiento y también la carga de vehículos eléctricos. Nuestra tecnología ayuda a las empresas, operadores y ciudades en la administración, planificación y gestión del estacionamiento en más de 2.200 ciudades de 20 países. Hacemos la vida urbana más fácil. Visita www.easyparkgroup.com para obtener más información.

Enjoy your trip and stop worrying about parking.