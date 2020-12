“No soy un loro, soy un espía”, nuevo vídeo viral de TikTok

“Wanna know a secret? I’m not a parrot, I’m a spy”- “¿Quieres saber un secreto? No soy un loro, soy un espía”.

Y no, no se trata de una película, este es el nuevo vídeo viral de TikTok, que ha sorprendido en las redes sociales, sumando ya más de 8 millones y medio de reproducciones.

En el vídeo se escucha como un loro, pronuncia esa frase en ingles. Normalmente, los loros consiguen repetir las palabras que pronuncian los humanos, pero esta vez no ha sido así…

En los comentarios del vídeo se puede ver como hay usuarios de todo tipo de opiniones. Algunos han dejado claro que nunca vivirían con un animal que hablase, otros creen que es un montaje y otros, que lo mejor que podrían hacer sus dueños sería dejar al loro en libertad.

Por si todavía no lo has visto, échale un vistazo…