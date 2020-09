La que tenemos encima

La semana pasada me refería a “la que se nos avecina“, en esta ocasión vamos a conocer algunas de las muchas malas consecuencias que ya estamos sufriendo, como consecuencia de las desastrosas estrategias contra la pandemia perniciosa que padecemos. Concretamente me voy a recibir a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que van dirigidas contra el pueblo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, #IDA para más señas, se ha erigido en opositora al Gobierno de España, pero bien es cierto que quienes sufrimos su inquina e inoperancia somos la ciudadanía. Incertidumbre, falta de previsión y mentiras arriesgadas es lo que tenemos. ¿Escucharon sus argumentos en la entrevista de la Sexta Noche? No los voy ni a mencionar; siento por ellos el mayor desprecio. Mentir de forma apabullante hasta hacer insoportable la ingente cantidad de embustes y declaraciones absurdas y medidas ridículas para que sea imposible analizar con detenimiento cada ocurrencia. Populismo por aplastamiento, eso es el Nacional-Ayusismo (Antonio Maestre) y sus actos cuestan vidas. No solo no reconoce errores ni asume responsabilidades, sino que carga contra periodistas y sindicalistas por dar una imagen de Madrid que expulsa al turismo.

La izquierda madrileña denuncia la gestión de la ‘vuelta al cole’ de Díaz Ayuso, que bien parece que tienen como objetivo que todo el mundo nos contagiemos. Las imágenes de las colas kilométricas de profesores y profesoras a la espera de realizarse el test serológico antes del inicio del curso escolar, han provocado un auténtico maremoto político, que ha obligado a dar marcha atrás a su improvisado plan y cancelar la realización de las pruebas del coronavirus a los docentes después de ser convocados a través de un correo electrónico con menos de un día de antelación. La Comunidad ha detectado a positivos entre los docentes que se están realizando la prueba de seroprevalencia y los ha mandado a trabajar “cumpliendo con las medidas de seguridad”. Los profesores, padres y la ciudadanía en general no salimos de nuestro asombro; las instrucciones de la administración regional no tienen nada que ver con las sanitarias de sus propios centros de salud. Despropósito más despropósito y con decisiones arbitrarias, la extensión del coronavirus está asegurada y el fracaso del regreso a las escuelas una realidad peligrosa. Entre 2.000 y 2.500 profesores de la Comunidad de Madrid dan positivo en los test y tendrán que someterse a una PCR.

El Gobierno de Díaz Ayuso, presentó un plan que incluía la contratación de 11.000 docentes y la habilitación de nuevos espacios; ninguno de los compromisos se han cumplido. En primaria son 884 menos los docentes contratados respecto al año anterior y las obras de habilitación de espacios tienen un plazo de cumplimiento que, como mínimo, garantiza que estén listos en diciembre. Todas las actuaciones son un ejemplo de mala organización de los recursos disponibles que se están poniendo en marcha tarde y mal. Comienza el curso sin los medios materiales necesarios, y lo que es peor, sin la seguridad garantizada de los niños y niñas. Díaz Ayuso está siguiendo el modelo Trump, parece que pretenden que todo el mundo se contagie. El delegado del Gobierno en Madrid, ha tildado de imperdonable, que la presidenta regional, haya augurado que todos los niños se contagiarán de coronavirus. El actor Viggo Mortensen, sobre cómo la Comunidad de Madrid trató a los ancianos, opina que “se parece a lo que hacían los nazis“, la solución final en Madrid digo yo.

Iñigo Errejón, líder de Más País carga duramente contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso por los malos datos de coronavirus que está registrando la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. Tras las propuestas a medio hacer de la presidenta regional, ha pedido a Pedro Sánchez que intervenga en Madrid. “Más Madrid está liderando la oposición por incomparecencia del PSOE“, asegura. “Ayuso no ha sido leal. Se quejaba del estado de alarma y ahora se queja de que se le devuelva las competencias y no lo pueden pagar los madrileños”. Para Errejón “el Gobierno español no puede dejar solos a los madrileños con Ayuso y tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que asumir alguna de las responsabilidades que Ayuso no asume”.

Por su parte el concejal de Educación de Fuenlabrada, asegura que es necesaria una moción de censura contra la presidenta regional y que, si esta no prosperase, “al no contar con el apoyo de Ciudadanos”, el Gobierno central debería declarar el Estado de Alarma y quitarles las competencias. Además de, y si esto no funciona, “como la inoperancia del Gobierno de Madrid es tan grande, se aplique el 155 de la Constitución, “porque la situación creada por la pandemia, exige un Gobierno al frente”.

En Madrid han aumentado el número de casos contagiados, porque no ha habido rastreadores suficientes. Teniendo en cuenta los incumplimientos sistemáticos del Gobierno de la Comunidad, de la misma manera de que no se han contratado los rastreadores suficientes a tiempo, cabe la duda de que tampoco estén a tiempo los maestros suficientes en la apertura del curso escolar. Lo que aterroriza en Madrid no es la covid-19 y su progresión galopante sino la inquietante incompetencia de quienes gestionan nuestra protección. Dice Díaz Ayuso que ha estado todo el verano aprobando leyes, pero no ha conseguido aprobar ni una sola en toda la legislatura, recuerda el diputado Modesto Nolla del Grupo Socialista en la Asamblea

La Comunidad de Madrid continúa aumentando sus cifras de contagiados. El coronavirus tiene actualmente una incidencia acumulada en España de 205,53 casos por cada 100.000 habitantes y la Comunidad de Madrid acumula el mayor número de contagios. Cada 7 minutos se produce un ingreso en UCI, provocando un crecimiento en la presión asistencial a los hospitales públicos de la región. Pese a los datos y el desastre asistencial, el Gobierno de Ayuso asegura que la situación está controlada. Representa la incidencia más alta de España, 473 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 personas, y en torno al 27% de los casos y el 3% de los fallecidos a nivel nacional. Los últimos datos muestran que se ha sumado un tercio de los nuevos positivos de toda España, 1.462, y ya acumula 136.901 casos y 8.728 muertes, 94 de ellas en la última semana. La ocupación de los hospitales de Madrid está al 15% y es más del doble de la media nacional. Por su parte, en su informe diario de situación epidemiológica, el gobierno madrileño eleva el número de fallecimientos a 15.566.

La región más densamente poblada de España y en la que la incidencia de COVID-19 presenta otra vez el mayor porcentaje e ocupación hospitalaria no merece una presidenta que para ensalzar la seguridad de sus colegios diga que al final todos los niños acabarán contagiados. Lo de Díaz Ayuso y su Gobierno no es política, dice Esther Palomera. “Ni pequeña ni grande. Lo suyo es frivolidad olímpica. Y con lo frívolo siempre asoma la superficialidad mostrándola en su desnudez más absoluta“. Ya lo apunté la semana pasada: si no fuera por que conocemos los males cerebrales de Díaz Ayuso, diríamos que nos toma el pelo; pero no nos toma el pelo. El pelo nos lo está tomando Ciudadanos que mantiene al Gobierno y el PP, que desde Génova la jalea y apoya.

Madrid es una “bomba radiactiva vírica” como ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y visto lo visto y vivido lo vivido lo suscribo. La presidenta Díaz Ayudo, convertida en la oposición frontal contra el Gobierno de España, dedica su tiempo en la confrontación y en sacarse de la manga medidas que luego no ejecuta, en frivolidades como la de que los niños acabarán todos contagiados por el virus cuando vayan al colegio o en sembrar el caos citando a 10.000 profesores para hacer pruebas serológicas en una sola mañana.

A partir del próximo lunes entran en vigor en toda la Comunidad de Madrid nuevas medidas restrictivas para hacer frente al acusado aumento de casos por coronavirus en la región las últimas dos semanas. Algunas de las medidas aprobadas, ya fueron relacionadas en las aprobadas el pasado 18 de agosto, que incluían la prohibición de fumar por la calle y en terrazas si no se puede respetar las distancias de seguridad, o la limitación a las visitas de familiares en las residencias de mayores.

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido limitar las reuniones familiares o de amigos no convivientes a las 10 personas. Se pueden seguir celebrando bodas pero con limitaciones. Las limitaciones más restrictivas tienen lugar a la hora de celebración: solo podrán realizarse con consumo de comida y bebida en mesa con los comensales sentados. Se suspenden los bailes y la instalación de barras. Los aforos en los velatorios se reducen del 75 al 60% en lo relativo tanto a las instalaciones funerarias, como a cementerios, crematorios, o tanatorios. En la hostelería, debe observarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al menos, 1,5 metros y en cuanto a la actividad de restauración en barra, se restringe la barra al 50% de ocupación. El aforo en el interior de los establecimientos se mantiene en un 75%.

Los museos permanecerán abiertos pero se reducen los grupos de visita que pasarán tanto en salas de exposiciones y otros equipamientos culturales de 25 a 10 personas. Igualmente, se limita la actividad de guía turístico a trabajar con grupos de un máximo de 10 personas. Los eventos taurinos quedan suspendidos hasta nueva orden. Además, las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos y espacios que no se dedican de manera habitual a dichas actividades no se autorizarán.

El Gobierno ni ha reforzado la atención primaria ni contratado los rastreadores necesarios; tampoco ha planificado debidamente el comienzo del curso ni invertido en medios materiales y humanos para evitar el desastre que se ve venir. La política de Díaz Ayuso es de juzgado de guardia y el Gobierno de España lo sabe y no puede quedarse con los brazos cruzados. Todo es inaceptable.

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100