La alcaldesa de Móstoles solicita a la Comunidad los datos oficiales sobre la incidencia del COVID en el municipio

Agradezco la llamada de ahora del Viceconsejero @ComunidadMadrid @AntonioZapatero que me ha contado:

– El recomendó no salir del domicilio si es posible pero no cito a Mostoles. No se va a dictar ninguna orden al respecto

– Los datos de Mostoles han mejorado en la última semana.

— Noelia Posse/❤️ (@Noelia_posse) 22 de agosto de 2020