La alcaldesa de Móstoles aporta todos los recursos disponibles a la Consejería de Sanidad para realizar test masivos en la ciudad

Hoy he hablado con el Consejero de Sanidad, que me ha informado de la realización de pruebas PCR, tras mucha insistencia, en la ciudad. He puesto a su disposición todos nuestros recursos, por supuesto, y le he pedido que mejore la dotación de personal de nuestros centros de salud https://t.co/UhAV2H8fZG

— Noelia Posse/❤️ (@Noelia_posse) 14 de agosto de 2020