Propuestas de ocio de la semana: exposiciones online

Tanto si eres de los que ya han vuelto de vacaciones como de los que aún no se han ido… No te preocupes, porque no te vas a aburrir.

Ya tienes disponible en la web de Fundación “la Caixa” ‘Gestos protéticos’ una propuesta de Mireia c. Saladrigues. Si una exposición es una instalación y la suma de sus prolongaciones, ¿sería posible buscar nuevas formas de moverse en ella? Unas cámaras, como extensiones de los movimientos de los cuerpos de Olga Álvarez, Pere Faura y Clara Tena, han registrado otras vistas de “Dónde estamos. Dónde podríamos estar”. ¡No te lo pierdas!

Si estás por Barcelona, no puedes perderte la muestra “El poder transformador de la e-ducación” en @CosmoCaixa. Esta muestra fotográfica refleja el trabajo de ProFuturo en Latinoamérica, África y Asia, y demuestra que cambiar el mundo desde la educación es posible.

Hace nueve millones de años, el territorio donde hoy se erige la comunidad de Madrid estaba poblado por una infinidad de animales hoy extintos, entre los que destacaba un gran depredador: el tigre de dientes de sable. Descúbrelo en la exposición “Sables y Mastodontes” de CosmoCaixa.

Exposiciones online para amenizar la progresiva vuelta a la rutina.

