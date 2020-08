De la vuelta de vacaciones

Bueno, pues ya estamos aquí, de vuelta de unos días de viaje, para relajar las tensiones de estos meses. La vuelta a los habituales intereses puede resultar estimulante o, por el contrario, cansada y rutinaria. Entre esos dos extremos oscilamos la gran mayoría, por una parte, sabemos de lo tedioso de las rutinas diarias en las que nos enzarzamos, pero por otra tenemos la ilusión que nos puede despertar alguna de las tareas en base a la dimensión práctica que pudiera adquirir. Así nos vamos vadeando para sortear las dificultades allí donde surgieren.

El retorno ha sido curioso, la sensación es un “como si” no me hubiera ido, salvo las cuestiones concretas, puesto que el contenido fundamental ha permanecido sin modificaciones aparentes: el grupo de la derecha insultando, descalificando y sin presentar ninguna alternativa. El grupo de la izquierda remando en aguas bravas, demasiado a la defensiva y con propuestas con más ilusión que eficacia.

El Presidente del Gobierno decide tomarse unos días de vacaciones con su familia, para lo que utiliza uno de los dispositivos de Patrimonio Nacional en la isla Canaria de Lanzarote. Ya estamos que si se ha ido, que cómo ha viajado, que se ha fotografiado sentado y riéndose con la que está cayendo… Luego vienen los datos, decidió que no iba en bicicleta porque estaba cansado y utilizó toda una escuadrilla de “fanton” para realizar acrobacias en el tiempo libre. La foto es de hace dos años y en otro lugar, es que los voxiferantes lanzan bulos por doquier, más que nada para mantener enrarecido el ambiente con la polución de la crispación mentireira e trapalleira.

Lo del emérito tienes “bemoles”. No es el primer “bo(r)bón” al que se le coge “con las manos en la masa” y que, por estas cuestiones pecuniarias, deben poner pies en polvorosa. Estábamos en estas cuando se retoma la forma de estado, es decir que si monarquía, que si república. Así que se hace referencia a la Constitución y parece que todo es inmutable, además de inimputable. Lo noticiable son los cinco puntos en la rodilla de la nieta, porque el emérito destino es innombrable, “top secret”, pero todos y todas pagamos su seguridad … además. Ya saben, hoteles de 11.000 Euros la noche, una ganga, vamos. Los que gritan al PG no dicen nada en este tema, es un “tema de estado”.

Seguimos sumando contradicciones…

Los socios de gobierno en el Estado opinan diferente, no hay problema pero parece que hay alarma. Los socios de gobierno en la comunidad de Madrid opinan diferente, no hay problema porque aquí no se mueve ni … En el Estado habrá una moción voxiferante de censura postvacacional. En Madrid parece, solo parece, que es posible o probable que … vaya vd a saber.

El covid-19 sigue a lo suyo, en el ambiente y la población haciendo el machirulo: llenan plazas de toros, metros abarrotados, hacen conciertos con muchedumbre sin mascarilla y provocando inconscientemente, los paseos, playas y otros lugares están atestados de gentes diversas. El covid-19 … a lo suyo diseminándose e infectando. Si se ponen en marcha las medidas pertinentes, la gente las descalifica o trasgrede, hasta el punto de hacer quedadas para diseminar el covid-19, han oído bien: quedadas para diseminar el covid-19.

Faltan rastreadores en la Comunidad de Madrid, así que se privatiza. Tras meses de inacción se descubre que era cierto que no estaba en condiciones de progresar de fase puesto que ni tenía intención de cumplir con los compromisos mínimos. Así que ahora no tiene tiempo para formar a los rastreadores y … privatiza el servicio, eso sí solo para 22 rastreadores, cuando se necesitan 1.000. Hay otro tipo de rastreadores, los vigilantes de que la ley se cumpla, acuden tarde, mal y nunca …

Rebrote, repunte, re … que está aquí con un número de focos que superan los quinientos, se inician confinamientos por orden judicial de zonas concretas … Ahora se clama por el confinamiento y el “mando único”, cuando estaba confinado se le descalificaba y atacaba.

Por cierto, el Dr. Simón se ha ido unos días de vacaciones y al salir del mar estaba sin mascarilla. Pillado por una foto. Ataques sin límite … es lo que se espera para parar el covid-19.

Científicos de prestigio solicitan una auditoría internacional para evaluar lo que se ha hecho durante la pandemia de covid-19. Parecen buenas intenciones localizar los puntos negros y aprender para corregir. En principio pudiera ser una buena idea, pero resulta que en la carta de solicitud ya figuran algunas causas identificadas y ¿dónde están los imparciales evaluadores nacionales e internacionales? Pudiera ser de interés, pero será muy difícil pues, seguro, que los resultados obtenidos de tipo científico-técnicos habrá quien los manipule hacia un análisis político con contenidos negacionistas y proyectivos, como está siendo todo el debate actual. Primera duda: la derecha más recalcitrante y, por ende, la derecha mimética aceptarán los candidatos que se propongan como independientes? Y ¿serán las especialidades de siempre, o también van a integrar a otros especialistas, como por ejemplo de Salud Mental?

Que Rusia dice que patenta una vacuna frente al Covid-19. No se han publicado resultados en revistas científicas de factor impacto, ni parece que haya existido tiempo real para evaluar un ensayo clínico, al menos conocido. Habrá que esperar y mantenerse alerta.

Se ha cambiado de mando y estructura en el Ministerio de Sanidad. Creo que se han marchado unas personas comprometidas, con experiencia y con gran capacidad de análisis y trabajo. Nos podrían gustar más o menos, desde luego la caterva derechista no les toleraba, pero su compromiso con reflotar el Sistema Nacional de Salud, maltrecho tras tanta desfeita de, al menos, una década. Adiós Tino, seguiremos trabajando como hemos hecho durante décadas, pasea por “el muro” y echa un culín a mi salud. Llega una mujer a la nueva y flamante Secretaría de Estado de Sanidad, le deseo lo mejor … ja viurem.

Desde hace algo más de un mes, un medio de comunicación sanitario no ha cesado en lanzar ataques seriados e indiscriminados sobre todos y cada uno de los integrantes del equipo de Luisa Calcedo y Tino Blanco, como ellos les denominaban. Todo era un problema irresoluble y que, según esas fuentes, ponía de manifiesto la poca preparación del equipo ministerial. Eso sí, todo estaba mal y no se salvaba nada, por lo tanto daba que sospechar … un poco de mayor observación nos puso de manifiesto la alianza de ese grupo editorial y, en concreto, de quien firmaba esas columnas, con la industria farmacéutica más recalcitrante y con la asistencia privada más dura. Es decir: crítica de intereses interesados. Ruido para enfangar, nada más.

La violencia machista ha seguido haciendo sus estragos de violencia y odio, está empezando a ser intolerable este cuentagotas macabro y que algunos políticos lo nieguen con el seguidismo pasivo y cobarde de otros … demuestran su catadura real.

Tras cuarenta y cinco años (45 años) de ejercicio profesional en la clínica, la asistencia y la docencia e investigación, intentando cambiar la orientación básica de la atención a la salud mental, a las personas que sufren algún tipo de malestar mental, el Presidente del Gobierno anuncia que la Estrategia de Salud Mental pasa a ser una prioridad de Gobierno. Lo confieso, me rodaron dos lágrimas silenciosas por mi rostro … ¡Por fín!