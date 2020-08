Propuestas de ocio de la semana: danza y ciencia

Se acaba la semana y ya hemos entrado en agosto. No te preocupes, si eres de los que aún no ha podido ir a la playa , aquí tienes planes para que la espera no se haga tan larga.

Una pieza de danza-performance site-specific alrededor de la obra de Sol Lewitt, Plaf. Pintura mural # 1.011, situada en el hall del centro de CaixaForum Barcelona. Se trata de la adaptación de la pieza de sala Las muchísimas, una obra de carácter inclusivo a cargo de quince mujeres de más de 60 años que expresan la diversidad, la experiencia y el ser y estar sin perjuicios ni dependencia.

Los ferrofluidos son fluidos que reaccionan a la presencia de un campo magnético externo. Descubre este y otros avances científicos en ‘Fronteras’, el ámbito de la Sala Universo de CosmoCaixa en el que dejarse fascinar por las últimas proezas de la ciencia.

Entre los habitantes del #BosqueInundado de #CosmoCaixa se encuentra el galápago Podocnemis unifilis que vive en la Amazonia. Los juveniles son carnívoros pero los adultos preferentemente herbívoros. ¡Descúbrelos!

Danza y ciencia para una semana cargada de emociones.