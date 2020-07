Das cousas qu’acontecen na rúa: Santidade e trapalladas

Durante 10 semanas dar estopa al mono del gobierno que fue culpable desde la llegada del COVID-19 a las guerras púnicas y del Peloponeso.

Se devuelve la responsabilidad final y el control a las CC.AA. y aparecen los rebrotes y aparecen los silencios “curiosos”. Pero: el gobierno sigue siendo responsable.

Durante estos meses un científico de la Salud Pública y la Epidemiología da la cara, resulta que “tó-diós” es epidemiólogo de pacotilla y título de “tómbola-tom-tom-tómbola” y le ponen a caer del burro que ellos representaban.

Ahora la responsabilidad no está depositada en ese científico, pero… ha disfrutado de un fin de semana de vacaciones en familia y… es vituperado por marchar en pleno rebrote, pero ¿no estaba en las CC.AA. a petición de las propias CC.AA.?

¡Ya se puede salir! Había condiciones para hacerlo, pero… somos muy listos y hacemos botellones, fiestas, recibimientos a futbolistas… así nos va, pero hay un silencio general, porque solo se habla entre costuras y pasillos.

El confinamiento… muy malo, sí señor, hay que oponerse, clamaban por doquier los amantes de su libertad. Ya llegó el final y ahora, los mismos, gritan por un confinamiento “selectivo”.

Suenan cacerolas entre mercedes con chófer, con zapatos de tacón de aguja de Gucci y perfumes Chanel número 5, pero vestidas con Dior. Hasta se manifiestan… Ya hay desconfinamiento y en vez de tocar la cacerola con el palo de golf, se van a jugar directamente al golf. Los de la cacerolada: missing.

Se amenaza en el Congreso con denuncias sin fin, no se dan cuenta que la gente debe ir al servicio a hacer sus necesidades, en vez de soltarlas en cualquier sitio, sobre todo la gente de buena familia de nombres nobles y apellidos compuestos, con educación en colegios privados y muy caros.

Los niñatos, llamados “juventud”, siguen montando sus botellones y otras cosas, me asalta una pregunta ¿nadie les enseñó lo que es responsabilidad, personalidad, sensatez, respeto, y otras tantas zarandajas de esta índole?

Las vecinas lo tienen claro: “la culpa es del gobierno” …

Viene la tele con sus mesas de “expertos”, peligro… peligro… ahora el rebuzno lo tildan de “opinión de los expertos”. Resulta que los expertos también pueden meter la pata, de hecho, lo hacen al salir de su contexto.

Las comadres miran y cabecean…”esto, antes no pasaba”…

Mandatarios muy importantes se han transformado en negacionistas, sus países lideran la macabra lista de muertes y contagios. Nadie comenta nada.

Los programas de TV se suceden: ración de medias verdades, ración de insultos al gobierno y al Dr. Fernando Simón.

Pasean por Europa para impedir que Nadia Calviño presida el Eurogrupo… por un voto se pierde y eso comporta que España no tiene peso…

Se retuercen las situaciones hasta que se termina por no entender de lo que hablan ni qué tema abordan. Transforman el congreso y el Senado en un circo, con lenguaje barriobajero y sin consistencia ni cortesía parlamentaria.

Comisión para la reconstrucción en el congreso… más de lo mismo: dime de qué se habla, que me opongo, porque antes muertos que sencillos. Lo sencillo es arrimar el hombro por el bien de todos y todas, pero… esa opción no cabe, solo acepto la mía.

Sujetos con banderita en la muñeca re-aparecen para atacar a España en Europa, suponen que no habrá acuerdo… hay acuerdo, doble juego con dos barajas, ahora se quieren apuntar el apoyo porque una tal Merkel, dicen que es de su cuerda, apoyó la opción…

¿Saben que tras cuatro días de debates en la UE se ha conseguido un acuerdo cercano a lo que planteaba el Presidente del Gobierno de España? Los expertos en política europea, que son los mismos expertos en política interior, que son los mismos expertos en corrupción, que son los mismos expertos de justicia, son los mismos expertos de economía y, sobre todo, son los mismos expertos en epidemiología y covid-19… ¡qué suerte ser tan “experto”!

¿Podrán creer que siguen gritando e insultando por doquier algunos? ¡Pardiez! Son muy pesados y están atorrados o lo parecen.

Cuentan mal, no cuentan, no remiten los datos al Ministerio y pretenden que por “revelación” el Ministerio y el Gobierno sepan las cifras exactas, pero… ¿por ventura no debéis remitir primero vuestras cuentas para que el gobierno del reino las compute?

Fotos de interés fundamental: una presidenta cual dolorosa y un líder entre cabreado y sin razón con corbata ante el espejo de un baño… Reducción al absurdo, muy marxiano, de Groucho me refiero.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid hay diversos colectivos que quieren pillar tajada y arrimar el ascua a su sardina de lo que sea, todo es covid-19 o consecuencia de ello o lo ha puesto de manifiesto… nunca un virus sospechó tener tal poder.

El confinamiento no puede seguir ni repetirse, nos arruina la vida… debate: cuál es la prioridad ¿la salud o el dinero? Se dice una cosa, se exige la contraria.

Saber mucho sobre lo que no se sabe nada, otro enigma de esta pandemia, quizá será lo del tuerto en el país de los ciegos. En esta pandemia se va sabiendo sobre la marcha, todo lo demás es ocurrencia o creencia y, me parece, que ambos no son métodos científicos, salvo para los “expertos” de la nada del todo o del todo de la nada.

Dos fuentes del conocimiento complementarias que se han revelado de gran insuficiencia: el “Dr. Dicen” y el “Dr. Google” con la eficientísima secretaria “Srta. Wiquipedia”. Insuficiencia muy complementaria pero a la que se hacen oídos sordos.

¿Cómo va a ser posible que baste con lavarse las manos, las mascarillas y la distancia para prevenir algo tan…actual? Se ha de saber que estamos en el siglo XXI y debe existir algo más potente y seguro… Lavarse las manos, ponerse la mascarilla y guardar la distancia física interpersonal.

El colegio, ahora es el colegio ¿cuándo se va a abrir?

Siguen gritando e insultando… ¡Ah! son los de siempre. Nos estamos acostumbrando.

Por cierto ¿ha ido Pedro Sánchez a Bruselas en el fanton? Porque Rutte va a trabajar en bicicleta…. Nooo, si ya te digo…

Se me olvidaba el emérito tiene un lío tremendo con 65 millones de aquí para allá ¿son un regalo o hay que devolverlos?

Y los Pujol… “asociación de malhechores”…

Felipe a lo suyo, … ¿qué Felipe? Da igual, los dos o los que sean.

País de pandereta…

De oca a oca y tiro porque me toca…

Mira… quien te entienda que te compre…