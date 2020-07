Miradas con Alma: «Reciclar para cambiar vidas»

ALMA de la Caixa nos cuenta en «Reciclar para cambiar vidas: el poder de una segunda oportunidad» la historia de Ramiro Silvestre Navarro, un padre de familia numerosa residente en un municipio de Alicante.

«He tenido que hacer de todo para salir adelante»

“Hay quien busca grandes cosas, yo en mi vida he tenido que hacer de todo para salir adelante«. Ramiro nunca ha parado de luchar para obtener una estabilidad que nunca llegaba, hasta que se apuntó al programa Incorpora de la Fundación «la Caixa», gracias al consejo de la Asociación El Cerezo (Villena).

«Reciclar para cambiar vidas»

Allí le recomendaron inscribirse en el programa “Reciclar para cambiar vidas”, una iniciativa de Ecoembes en alianza con Incorpora, que impulsa la empleabilidad de los colectivos más vulnerables en el sector del reciclaje y los residuos. Gracias a la labor que se realiza en estos programas, Ramiro consiguió un trabajo estable y digno en el que ya lleva dos años. Un trabajo que le ha dado la tranquilidad económica que llevaba buscando durante tanto tiempo y una conciencia medioambiental de la que carecía.

“Lo más importante que me llevo de este proyecto es que siempre he sentido mucho apoyo: me llamaron cuando hice la entrevista de trabajo, incluso una vez me contrataron continuaron llamándome para preguntarme cómo me iba y si estaba a gusto”.

«El reciclaje es fundamental»

“No entiendo que se siga sin ser conscientes de que el reciclaje es fundamental, como tampoco entiendo que haya quien no crea en las segundas oportunidades. La sostenibilidad por la que apuesta el mundo empresarial debe contemplar también dar esa nueva vida a los trabajadores”.

Conoce más de esta historia en miradasconalma.org