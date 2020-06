INFORMA: EFE

Estados Unidos sumó este miércoles unos 36.000 nuevos contagios de coronavirus, una cifra récord muy parecida a las registradas a finales de abril, durante el pico de la pandemia en la región de Nueva York.

Al no existir un recuento uniforme, los números difieren entre las distintas fuentes, pero según The Washington Post este fue el día con más contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que The New York Times dijo que fue el segundo, detrás del 24 de abril.