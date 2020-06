Muere Rosa María Sardá, semana trágica para el mundo del espectáculo

Tras una larga lucha contra el cáncer, muere a los 78 años Rosa María Sardá, así lo ha informado la Academia de Cine.

Desde hace unos años luchaba contra un cáncer, al que se refirió de este modo en una aparición reciente en la televisión con Jordi Évole: » Yo no lucho contra nada, no se lucha contra el cáncer, el cáncer es invencible. Es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones. No se trata de una lucha porque el cáncer siempre gana, siempre».

Sardá padecía un cáncer linfático, diagnosticado en 2014: «Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan».