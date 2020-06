Septima Clark consideraba esencial la alfabetización para luchar por los derechos civiles de la comunidad negra y de las mujeres en Estados Unidos, por lo que impulsó el desarrollo de las Escuelas de Ciudadanía en el sur del país. Martin Luther King se refirió a ella como la «madre del movimiento» por la ferviente lucha de los derechos civiles.

Derecho a la educación, al voto y a la igualdad. Estos fueron algunos de los objetivos de Septima Poinsette Clark para la población negra a lo largo de toda su vida.

LA ENSEÑANZA

Hija de un esclavo y de una lavandera, nació en Charleston (Carolina del Sur, EE. UU.) el 3 de mayo de 1898 y fue la segunda de ocho hermanos. A pesar de las pocas posibilidades económicas y sociales con las que contaba su familia, sus padres hicieron todo lo posible para que la pequeña Clark terminara sus estudios de secundaria y, más tarde, obtuvo su certificado para ejercer como profesora, una de las pocas profesiones a la que los afroamericanos tenían acceso por ese entonces.

Sin embargo, precisamente en su ciudad natal, no contrataban a personas negras para la enseñanza en las escuelas públicas, por lo que se vio obligada a trasladarse a la zona rural para poder ejercer.

Sus comienzos de maestra fueron claves para que Septima Clark se diera cuenta de la grave brecha social que había entre negros y blancos. La diferencia de salarios e incluso de las instalaciones que ocupaban le motivó a iniciar el activismo social por el que hoy es recordada.

Formó parte de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color), donde luchó por el salario igualitario para los maestros negros en Columbia.

Posteriormente, la legislatura de Carolina del Sur prohibió a los empleados estatales estar relacionados con cualquier tipo de organización de derechos civiles. Clark se negó a abandonar la NAACP, lo que conllevó su despido y su traslado a Tennessee.

En este largo camino y después de 40 años de experiencia profesional, Clark afianzó su idea de que la herramienta más valiosa y poderosa para hacer frente a las desigualdades raciales era la cultura y la educación.

ESCUELAS DE CIUDADANÍA

La activista por los derechos civiles comenzó a fundar las conocidas como Escuelas de Ciudadanía, donde se dedicó a alfabetizar a la población negra adulta.

Antes de la Ley de Derechos Electorales de 1965, los estados del sur de Estados Unidos exigían que los votantes afroamericanos pasaran una prueba de alfabetización.

Por lo tanto, con la educación que se ofreció en estas escuelas, donde se enseñaba a los alumnos a escribir su nombre, rellenar talonarios y formularios, o comprender los derechos y deberes de los ciudadanos estadounidenses, Clark consiguió que la comunidad negra tuviera más posibilidad de ejercer el voto.

EL PAPEL DE LA MUJER

Lo que comenzó en 1957 en Johns Island se expendió por todo el sur del país hasta 1970. Se utilizaban las iglesias y todo tipo de instalaciones para dar las clases por las noches y durante los fines de semana.

La mayor parte de los profesionales que daban las lecciones eran mujeres y, también, eras las estudiantes las que ocupaban más asientos para aprender.

La propia Clark reparó en este hecho: “en historias sobre los derechos civiles se oye hablar casi siempre acerca de los pastores negros… el movimiento por los derechos civiles nunca hubiese despegado si algunas mujeres no hubiesen comenzado a alzar su voz”.

Septima Clark fue de las primeras en combatir la desigualdad mediante la educación: «el mal más grande de nuestro país hoy no es el racismo, sino la ignorancia».

Hoy su nombre, junto al de Rosa Parks o Martin Luther King, vuelve a estar a la orden del día. La lucha por los derechos civiles sigue y su legado es imprescindible para entender esta eterna lucha por la libertad.