Diego Matamoros y Carla Barber, nueva pareja del verano

«La vida te sorprende» y/o «el mejor regalo de mis 30, caído del cielo» han sido algunos de los mensajes que se han dedicado por redes sociales la nueva pareja de este verano 2020. Se trata de Diego Matamoros y Carla Barber. Matamoros parece haber dejado ya atrás su dolorosa ruptura con Estela Grande y ha decidido apostar de nuevo por el amor.

¿Pero, quién es Carla Barber?

​La realidad es que este nombre no es nuevo para la prensa del corazón. Barber fue en 2010 Miss Las Palmas y quedó finalista en el certamen de Miss Mundo en 2011, pero no fue hasta 2015 cuando se coronó como Miss España.

En 2016 participó en Supervivientes, donde al entrar dejó claro su objetivo: «Finalizar su especialización y abrir su propia clínica». Además de modelo, estudió medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal. Tras estar 68 días luchando en Honduras, años después ha conseguido su meta.

En la actualidad, se ha hecho un hueco en el mundo de la medicina estética, siendo propietaria de varias clínicas: una en Madrid, otra en Valencia y por último en Las Palmas. Pero según ha afirmado la modelo por el momento no se conforma y quiere más, por ello, tiene pensado abrir otras dos, una en Barcelona y otra en Marbella. Cuenta ya con más de 470.000 seguidores en instagram, pero admite que no siempre la gente se alegra por el éxito ajeno. «Yo conozco cómo soy, hago las cosas siempre pensando en cómo me gustaría que me las hiciesen a mí, a mis pacientes le pongo los productos que yo misma me pongo», afirmaba ante una charla para emprendedores y autónomos.

Lo cierto es que esta nueva pareja ha decidido poner punto y final a las especulaciones y hacer pública su relación. ¡Qué viva el amor!