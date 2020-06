La UE avisa a Londres de incumplir los compromisos del Brexit y amenaza con romper el acuerdo

El principal negociador de la Unión Europea sobre el Brexit, Michel Barnier, ha avisado a Reino Unido de que está incumpliendo los compromisos adoptados con el acuerdo del Brexit y ha amenazado con romper el acuerdo si percibe que esta tendencia continúa.

«Londres ha dado un paso atrás, dos pasos atrás, tres pasos atrás respecto a sus compromisos originales», ha declarado al Sunday Times antes del inicio de la cuarta ronda de negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE que comienzan esta semana.

Barner ha advertido de que si Londres no respeta la declaración política que ambas partes acordaron el año pasado como punto de partida, no habrá acuerdo. «Si no se exhibe cierto realismo, nos quedaremos sin acuerdo», ha avisado.

El negociador europeo recordó que la próxima ronda de negociaciones sería crucial para asegurar un acuerdo comercial posterior al Brexit con Reino Unido, después de que tres rondas de conversaciones anteriores terminaran sin ningún resultado tangible.

El país se encuentra ahora en una fase de transición hasta el final del año, durante el cual el país todavía es parte del mercado interno y la unión aduanera.

Dicho periodo podría extenderse durante dos años, una decisión que se tomará durante una cumbre en junio. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado firmemente esta opción.

Fuente: Europa Press