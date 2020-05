Silencio por los derechos de los sanitarios en el Hospital del Henares, Coslada

View this post on Instagram

En el Hospital del Henares también han aplaudido a los sanitarios, esta vez en forma de protesta, “para luchar por los derechos de los sanitarios y visibilizar la situación que hemos vivido durante el #covid_19 “ subrayaban en el cartel que han repartido. • • El objetivo es visibilizar su situación laboral , reclamando mejoras para poder cuidar a las personas “con dignidad” . • • #sanidadpublica #madrid #corredordelhenares