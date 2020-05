Cómo el arte coloreó el sufrimiento

La pandemia del coronavirus ha dejado imágenes catastróficas alrededor de todo el mundo: miles de fallecidos, hospitales colapsados, sanitarios agotados, morgues al aire libre y una sociedad envuelta en el pánico.

Me entristece profundamente leer esto…. esto es un delito de odio. Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata. pic.twitter.com/R6n4Ao9xos — paco leon (@pacoleonbarrios) 23 de marzo de 2020

A pesar de que algunos políticos se han aventurado a criticar al gremio del cine durante el confinamiento con la rotunda afirmación de que «España puede vivir sin sus titiriteros», lo cierto es que el arte y la cultura se han convertido en las vías de escape para sobrellevar esta situación sin precedentes.

Desde nuestros dispositivos, hemos podido entrar al MoMa de Nueva York, al museo de El Prado y hasta al British Museum de Londres.

En el mundo de la música, los conciertos online y las iniciativas solidarias tampoco se hicieron esperar. Artistas como Lady Gaga, Elton John y Maluma, entre muchos otros, ofrecieron un macroconcierto solidario, One World, Together at Home, que recaudó 127 millones de dólares destinados a la lucha contra el coronavirus.

Del mismo modo, la pandemia también ha inspirado a los artistas a pie de calle, aquellos que convierten las vías en museos al aire libre: los grafiteros. Muchos se han escapado de sus casas durante algunas horas con el fin de concienciar y animar a los viandantes.

¿Cómo? Con la originalidad como principal herramienta de trabajo.

INFORMACIÓN

En muchos lugares donde la mayor parte de la sociedad no tiene acceso a la información, la cultura urbana ha convertido muros en auténticos periódicos abiertos de par en par.

Es el caso de muchos países africanos, como Senegal, donde el grupo de grafiteros RBS CREW ha plasmado en las calles de Dakar las indicaciones higiénicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio.

El artista italiano conocido como Maupal, también ha querido concienciar a los habitantes de Roma. Él lo tiene claro, la mejor manera de prevenir el virus es mantenerse como el gato y el ratón: alejados.

RECONOCIMIENTO

Aunque todavía se desconocen muchos aspectos de esta nueva amenaza, lo que sí ha dejado claro la pandemia es que los trabajadores que han seguido con sus labores durante el estado de alarma se han convertido en verdaderos héroes.

Los grafiteros se han volcado en plasmar el valor y la lucha de estos profesionales para que, cuando todo pase, los muros nos recuerden las figuras imprescindibles que fueron claves para superar la crisis.

RACHEL LIST (INGLATERRA)

MARSKE CRICKET CLUB (REINO UNIDO)

HUMOR

Dicen que la risa suele ser curativa y necesaria, sobre todo, en tiempos adversos.

¿Quién dijo que no estaba permitido reírse?

CRÍTICA

Sin duda, y a lo largo de toda la historia, el arte ha servido para reflejar la realidad que, a veces, está llena de incongruencias políticas e injusticias sociales.

Un ejemplo de ello son estas dos estampas, en las que, mediante una crítica bañada de humor, los artistas ilustran a dos dirigentes políticos que, definitivamente, no han sabido gestionar la crisis del coronavirus: Jair Bolsonaro y Donald Trump.