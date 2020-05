Sudán hace historia: prohibida la mutilación genital femenina

Progress! #Sudan enters a new era for girls' rights with the criminalization of #FGM! Please RT this great news!

With thanks to the donors of @GPtoEndFGM who supported Sudan reach this milestone.@UKinSudan @SwedeninSD @_UnfpaSudan @WHOSudan@EU_Sudan v/@unicefsudan pic.twitter.com/qW53FMwF6j

— Kent Page (@KentPage) 1 de mayo de 2020