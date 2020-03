Elola: «Europa es la parte más triste de esta crisis del Covid-19, políticamente ha demostrado que no existe»

Hablamos del Covid-19 con Juan Julián Elola, médico responsable de salud laboral y prevención en la Universidad Carlos III.

«Es difícil valorar cuáles son las medidas que se han tomado respecto a cuáles son las medidas que se deberían de haber tomado»

Se ha hecho caso a los expertos y se ha puesto en manos de la ciencia, por ello, me da la impresión de que se ha hecho lo que se tenía que hacer, la respuesta ha sido adecuada, afirma Elola.

El facultativo nos comenta que lo que hay que hacer sobre todo en estos casos es no dejarse llevar por lo que nos gustaría sino por los datos que tenemos encima de la mesa. La transmisión del coronavirus no es tan sencilla. El índice de transmisión es entre 2 y 2,5, esto quiere decir que una persona contagia a 2 o 3 personas con las que convive, con las que tiene un trato directo, es muy rara la infección diferida. Sabemos de donde vienen los contactos en prácticamente la totalidad de los casos y vienen siempre de una persona cercana.

«Cuando hay que poner medidas extremas en una situación de alarma, la población no las va a aceptar hasta que ya no tenga una percepción del riesgo muy alto, pero cuando la población ya tiene la percepción del riesgo muy alta, las medidas que se tomen ya estarán llegando tarde y eso es lo que nos está pasando».

«Creo que el sistema autonómico ha respondido bien, soy muy partidario de la descentralización y del Estado de las autonomías, creo que características poblacionales diferentes tienen que tener respuestas diferentes»

No puede ser la misma respuesta la que tenemos en Madrid a la que tienen en Andalucía. Estamos pudiendo y vamos a poder, no hay duda de que el sistema sanitario está atendiendo por igual a todos los enfermos de unas u otras características.

¿Cada cuánto tiempo podremos aguantar una de estas?

«Nuestro sistema debería reforzar más al paciente crónico o al paciente polipatológico que no al paciente agudo. Estamos ante una situación nueva, nunca habíamos vivido algo similar, esto es un primer paso hacia el aprendizaje, doy por hecho que si pasa alguna otra vez, las alarmas saltarán mucho antes y probablemente se pongan todas las medidas mucho más pronto». Elola deja la siguiente pregunta en el aire: ¿Pero, cada cuánto tiempo podremos aguantar una de estas ? No sé si estos procesos se irán repitiendo con una periodicidad de 3-4 años… se responde.

«Europa no ha estado a la altura ni mucho menos»

«Políticamente Europa ha demostrado que no existe, no se ha hecho nada desde el punto de vista político conjunto. No se ha planteado nada a nivel político y europeo conjunto, los países están actuando de manera totalmente independiente y aleatoria en algunos casos. Europa es la parte más triste de esta crisis, ha demostrado que va más en vías de perder su personalidad que en vías de establecer una política europea común que es lo que muchos deseábamos», afirma Elola.