Actualización de los datos sobre el coronavirus en España en la rueda de prensa diaria de los responsables técnicos de la crisis, tras el comité de gestión.

SANIDAD

, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asegura que los datos «mantienen una tendencia». El número de contagiados en total asciende a 33.089. Simón indica que ha habido un incremento del 14% de los casos, 4.157 más que este domingo.

Simón indica que ha habido un incremento del 14% de los casos, 4.157 más que este domingo. Además, incide en que los más afectados son las personas mayores y las personas con patologías crónicas, grupos de riesgo que tienen mayor niveles de letalidad, aunque no excesivos, ante el Covid-19.

, más de y . El responsable ha admitido que la cifra de ingresados en UCI por coronavirus se han reducido considerablemente, «de un 15% a menos de un 13%, con pequeñas subidas y bajadas». El número de personal sanitario contagiado en todo el país es de 3.910 y los fallecidos en todo el país se elevan a 2.182.

SEGURIDAD Y DEFENSA

, afirma que durante este fin de semana, se han controlado más de 15.000 personas y se han efectuado 300 denuncias. Ceña se ha mostrado positivo, ya que ha habido un 88% de reducción en la circulación de las grandes ciudades, así como ha descendido en un 87% en los recorridos interurbanos. Por ello, ha afirmado que «en general, la población cumple de manera mayoritaria las restricciones de movilidad» .

. Algunos, por su parte, se resisten a cumplir las normas. Ayer, se efectuaron 4.700 denuncias y la detención de 15 personas por parte de la Guardia Civil, lo que suma un total de 113 detenidos y casi 20.000 denuncias.

Además, Ceña ha expuesto que las unidades de trafico de la Guardia Civil colaboran en el traslado de enfermos dentro de la Comunidad de Madrid.

, director operativo de la Policía Nacional, ratifica lo que ha mencionado Ceña: se han incrementado en todo el país para que la ciudadanía cumpla con las restricciones de movilidad y cumplan con el confinamiento. De la misma manera, avisa de los bulos y las noticias falsas que están navegando por Internet que están relacionados con el nuevo coronavirus. «Hemos detectado más de 200 bulos por parte de la Policía Nacional con la única intención de generar miedo y pánico entre la población», afirma González y, además, «se han detectado envíos masivos de correos electrónicos que pretenden acceder a nuestro sistema, infectar nuestro ordenador con un virus informático, y tener acceso a nuestras claves e información personal».

El general español del Ejército del Aire, Miguel Villarroya, ha informado que «la Guardia Real se incorpora desde hoy a la operación especial».

TRANSPORTE

, secretaria general de Transportes, ha afirmado que . De la misma manera, también se ha reducido el tráfico en las vías principales en más de un 80%. Sin embargo, Rallo no baja la guardia y advierte de que, aunque «la primera semana se puede calificar de éxito, empezamos una semana muy dura, cada vez se hará más difícil, pero hay que mantener el rigor».

Fernando Simón vuelve a retomar la palabra para responder las preguntas de los medios e informa de que «se va suavizando el incremento de casos, aunque todavía no hemos llegado al pico. Estos días van a ser cruciales, llegar al pico no significa que se haya solucionado, sino que implica redoblar los esfuerzos para no dar un paso atrás».