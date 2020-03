Propuestas de ocio en casa de la semana

No dejes que la cuarentena sea tu excusa perfecta para no hacer nada. La Obra Social ‘la Caixa’ te ofrece todos estos planes para que no te aburras en casa.

CaixaForum ha trasladado a las redes sociales su ‘Semana vampírica’, con Nosferatu, Drácula y Vampirella como protagonistas. Estos seres oscuros serán los protagonistas de los canales oficiales de Twitter, Instagram y Facebook de los centros culturales de ”la Caixa” mostrándose desde sus múltiples facetas: cinematográfica, literaria, artística y musical. ¿Te lo vas a perder?

¿Sabías que desde Incorpora «la Caixa» dispones de cursos de formación virtual totalmente gratuitos para profesionales de inserción sociolaboral? Al completar tu curso, recibirás un reconocimiento por escrito del programa Incorpora de «la Caixa». ¡Aprovecha estos días en casa para formarte!

La actividad física es fundamental en estos momentos. Por eso, la Fundación «la Caixa» propone a través de sus redes sociales diferentes tipos de ejercicios para fomentar el movimiento de nuestro cuerpo en estos días tan difíciles. ¡No dejes de hacerlos!