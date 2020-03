Italia se convierte en el país con el mayor número de muertos

Este jueves, el país transalpino contabilizaba alrededor de 3.405 fallecidos, 427 en las últimas 24 horas. Con estas alarmantes cifras, el país encabeza la lista de los países más afectados por el coronavirus, superando en número de fallecidos al gigante asiático, donde se originó la pandemia.

DATOS EN ITALIA

Hasta el momento, en Italia han sido diagnosticadas de Covid-19 más de 41.000 personas, casi la mitad de las que se registran en China, con 90.929 casos.

Este jueves, las autoridades sanitarias informaron de 427 nuevos fallecimientos en el país, que suman un total de 3.405 desde que comenzó la pandemia.

CAMIONES CON FÉRETROS

La región más afectada de Italia es Lombardía, que concentra un total de 2.168 muertos por coronavirus y 19.884 casos diagnosticados.

Dentro de la región lombarda, preocupa la alarmante situación de Bérgamo, en donde hay un total de 4.645 infectados. Es en esta provincia donde se ha dado una de las imágenes más duras de esta crisis: un desfile de camiones del Ejército italiano transportando féretros de decenas de víctimas del coronavirus.

El número de fallecidos es tan elevado que el cementerio de la ciudad se ha quedado sin hueco para poder incinerar al resto de víctimas.

CRISIS SANITARIA CRÍTICA

Mientras el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, y el Presidente de la Sociedad Italiana de Pediatría, Alberto Villani, han negado haber recibido una notificación informando sobre la escasez de medicamentos, el director de Medicina del hospital Juan XXIII de Bérgamo, Stefano Fagiuoli, cuenta a La Vanguardia que «necesitamos ayuda desesperadamente».

Fagiuoli incide en que «“el problema es técnico. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias pero necesitamos más personal, más material. Cualquier persona que venga será bienvenida”.

Lo cierto es que en la provincia lombarda, un 10% del personal sanitario está contagiado y en sus centros han tenido que acomodar, al menos, 400 camas exclusivamente para tratar a los enfermos por coronavirus.

CONFINAMIENTO MÁS DURADERO

Este nuevo estado de la situación se ha conocido después de que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, avanzara en la jornada de ayer que todo apunta a que el Gobierno alargue las medidas de confinamiento para detener la pandemia el próximo 3 de abril, fecha prevista para el fin de la cuarentena.

Aún así, y a pesar de los datos, Conte no dudó en demostrar su satisfacción por la lucha de su Gobierno ante la crisis del coronavirus: «Están inspiradas en cuatro principios: transparencia, porque no ocultamos nada a los ciudadanos; rigor máximo, porque no hemos subestimado nada y hemos tomado los peores escenarios como indicadores; adecuación de las medidas; y proporcionalidad, sin la cual los italianos, acostumbrados a libertades civiles profundamente arraigadas, no habrían resistido, ya que no vivimos en un estado centralizado como China«.