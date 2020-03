La vida en Marte tendrá que esperar

Saber si es posible la habitabilidad en Marte ha sido una de las principales iniciativas puestas en marcha por la NASA y también por la Agencia Estatal Europea (ESA) en los últimos años.

Ambas organizaciones, esta última en colaboración con la corporación espacial rusa Roscosmos, han pasado gran parte de los últimos años intentando diseñar la operación perfecta y los dispositivos adecuados para intentar llegar a Marte y darle una respuesta esa gran incógnita que versa sobre el planeta.

Dos antecedentes previos, con el lanzamiento del cohete Beagle (2004) y Schiaparelli (2016), protagonizaron los esfuerzos más importantes para conseguir llegar hasta Marte.

El primero, se perdió en el espacio. El segundo, se estrelló.

El siguiente intento, capitaneado por la ESA y Roscosmos, iba a hacerse efectivo este 2020. Sin embargo, la misión ExoMars ha sufrido un parón con fecha de reactivación prevista para el año 2022.

Es decir, la búsqueda de vida en Marte tendrá que esperar y será en dos años cuando se vuelva a poner en marcha esta importante operación en la que tantas esperanzas hay puestas.

Lo que sorprende y extraña de este retraso es el interrogante que sobrevuela el retraso de esta operación.

¿Qué ha motivado que la ESA haya decidido tomar esta medida?¿Tiene la situación sanitaria actual algo que ver?

Todo estaba preparado para activar la misión ExoMars este 2020.

Pero, un giro inesperado de los acontecimientos, ha hecho que la operación sufra una demora de dos años. Esta nueva fecha marcada por ambas agencias espaciales llega cuando todo estaba listo para comenzar la operación.

El equipo que daba forma a esta ambiciosa misión contaba con una organización medida al milímetro con el objetivo de que nada pudiera tambalear los cimientos de la misión ExoMars.

Un cronograma de la misión, autorizaciones aceptadas para poder realizar el lanzamiento, facilidad espacial comprobada… Todo jugaba a favor de la ESA.

Sin embargo, el retraso de la misión tiene un motivo claro por el que la ESA ha decidido posponer el lanzamiento: la imposibilidad de hacer la misión en condiciones seguras.

El coste de una misión como esta es incalculable, millones de dólares son invertidos en lanzamientos de alto calibre como este.

Por este motivo, la ESA ha decidido que, ante la imposibilidad de realizar a tiempo todos los tests necesarios para asegurar un aterrizaje seguro, ExoMars será un hecho real en 2022.

Los directores generales de la ESA y Roscosmos, Jan Wörner y Dmitry Rogozin, tras varias reuniones, concluyeron que aún es necesario realizar más ensayos y pruebas, como por ejemplo el refuerzo de los hardwares y softwares de la nave, que confirmen los niveles de seguridad necesarios para llevar a cabo la operación espacial.

#ICYMI: Replay of the press briefing about #ExoMars on 12 March. Participants were ESA Director General @janwoerner, Director of Human and Robotic Exploration David Parker and @ESA_ExoMars Team Leader Francois Spoto 👇 https://t.co/ITZkKRT8X7

— ESA (@esa) March 13, 2020