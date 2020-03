España, segundo país europeo con más casos de coronavirus

El número de contagiados llega a los 4.000 y el de fallecidos por el Covid-19 a 90, según los datos del Ministerio de Sanidad. Con estas cifras, España se convierte en el segundo país con más afectados, el primero sigue siendo Italia con más de 12.800 contagios y donde la enfermedad se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas.

Después de que Madrid y La Rioja suspendieran las clases, el resto de comunidades autónomas se ha sumado este jueves a la iniciativa de cerrar los centros educativos durante 15 días para evitar la expansión del Covid-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recomendaba en su comparecencia de este jueves suspender la actividad escolar. Poco después, todos los Ejecutivos regionales cogían la sugerencia y la aplicaban.

Este parón escolar afecta a 9.552.000 de estudiantes, incluyendo a escolares y universitarios.

Este viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado la suspensión de las licencias de las terrazas y los veladores en la comunidad. Además, también ha decretado el cierre de bares, restaurantes y discotecas a partir de este sábado, aunque ya muchas instalaciones han tomado la decisión motu proprio por prevención.

En la capital ya permanecen cerrados parques infantiles. El Retiro, por ahora, sigue abierto, pero no se permitirán las aglomeraciones «en un foco concreto», como ha indicado el alcalde a los medios de comunicación.

Además, tampoco ha descartado el confinamiento de la capital, comunidad más afectada por el coronavirus, y ha instado a la población a permanecer lo más posible dentro de casa.

Íñigo Urkullo ha decretado la «alerta o emergencia sanitaria» por la pandemia.

De esta manera, el lehendakari se puede servir del artículo 8 de la Ley de Emergencia vasca para confinar a la comunidad autónoma, aunque en la mañana de este viernes no ha concretado si terminará aplicándolo o no.

Este jueves, la Generalitat ordenó el confinamiento de las localidades de Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena -un total de 70.000 habitantes– para frenar la propagación del virus.

Esta reclusión comenzó a las 00.00 horas del viernes, durante las primeras 24 horas solo se permitirá la salida a todas aquellas personas que no tengan su domicilio en estas localidades, y se extenderá durante los próximos 14 días.

Las autoridades catalanas toman esta decisión, después de que se detectara un brote descontrolado en el Hospital de Igualada, que llegó al medio centenar de infectados y donde ya han fallecido tres personas por coronavirus.

Este viernes, la Bolsa española rebotaba un 6%, un día después de que este jueves se viviera el peor dato de la historia, con una caída del más del 14%.

La jornada de hoy estará marcada por la prohibición de ventas en corto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta medida afectará a grandes compañías del Íbex 35, pero también a las del mercado continuo. Entre los damnificados se encuentran los ocho bancos españoles cotizados, las empresas de turismo y y transporte, y las de alta cotización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba este jueves un paquete de medidas para frenar la propagación del coronavirus en el país, entre ellas, la prohibición de entrada de cualquier vuelo desde Europa durante, al menos, 30 días.

Marruecos y España, mediante consenso, han decidido suspender los vuelos y el transporte marítimo de pasajeros entre ambos países.

Por su parte, los vuelos entre Italia -país europeo más afectado- y España están cancelados. Países como Irak ya ha vetado la entrada de vuelos españoles, al igual que Israel, primer país en hacerlo, y una larga lista de zonas de todos los puntos del globo que han decidido cortar, por el momento, cualquier contacto con nuestro país.

Probablemente, el partido político que, por el momento, se ha visto más afectado por el Covid-19 ha sido Vox. El diputado y secretario general del partido verde, Javier Ortega Smith, fue el primer cargo político diagnosticado por coronavirus en España el pasado martes. La noticia se conoce después de que el pasado fin de semana se celebrara una Asamblea General Ordinaria que reunió a más de 9.000 personas.

A partir de ese momento, todos los que conforman el partido empezaron a trabajar desde casa.

Al día siguiente, la vicepresidenta del Congreso, dirigente del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, confirmaba mediante su propia cuenta de Twitter que había dado positivo en las pruebas de coronavirus.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.

— Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020