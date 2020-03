Un análisis permitirá identificar el cáncer a tiempo

Una nueva vía de investigación ha abierto un camino que permitirá conseguir grandes avances en la detección del cáncer para empezar a tratar esta agresiva enfermedad con la mayor brevedad posible.

Un grupo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de California han desarrollado un método novedoso para identificar quién tiene cáncer y, a menudo, qué tipo de tumor es.

La prueba es simple: basta con realizar un análisis para analizar únicamente los patrones de ADN microbiano, bacteriano y viral, presentes en la sangre del paciente que presente síntomas de poder estar desarrollando la enfermedad.

Con este descubrimiento, que todavía se encuentra en fase de desarrollo, la forma en la que se ve y se diagnostica el cáncer cambiará radicalmente.

ESPERANZADORA CONCLUSIÓN

Actualmente, el diagnóstico de la mayoría de los cánceres requiere una biopsia quirúrgica o la extracción de una muestra del sitio sospechoso de cáncer y el análisis de la muestra por expertos que buscan marcadores moleculares asociados con ciertos cánceres.

Sin embargo, que sea un análisis el que revele un resultado u otro, es una prueba mucho menos invasiva, agresiva y costosa.

«La capacidad de tener, en un solo tubo de sangre, un perfil completo del ADN del tumor, así como el ADN de la microbiota del paciente, por así decirlo, es un paso importante hacia una mejor comprensión del huésped, hacia las interacciones ambientales en el cáncer», asegura uno de los investigadores de este revolucionario estudio.

De 18,116 muestras tumorales, que representan 10.481 pacientes con 33 tipos diferentes de cáncer, surgieron firmas o patrones microbianos distintos, asociados con tipos específicos de cáncer.

Esto podría tener implicaciones importantes para la atención de pacientes con cáncer y en la detección temprana del cáncer, si estos resultados continúan sosteniéndose en más pruebas.

BIOPSIAS LÍQUIDAS

Otra de las grandes apuestas en la lucha contra el cáncer es el desarrollo de las biopsias líquidas para conseguir un diagnóstico más rápido y eficaz de la enfermedad.

En la actualidad ya existen algunos modelos de biopsias líquidas, pero estas no son tan efectivas como se esperan.

El porqué de esta afirmación radica en que las biopsias líquidas actuales aún no pueden distinguir de manera fiable la variación genética normal del cáncer precoz verdadero, así como tampoco pueden detectar cánceres donde no hay alteraciones genómicas humanas, donde no se conoce o donde aún no es detectable, como recoge el diario ABC en una entrevista realizada a Sandip Pravin Patel, del Centro de Cáncer Moores en la Universidad de San Diego.

Afinzar y mejoras las prácticas realizadas con biopsias líquidas tendrá, si las investigaciones llegan a buen puerto, dos soluciones muy importantes a la hora de dar un resultado oficial: los falsos negativos serán menos comunes, como también lo serán los falsos positivos.

Sin embargo, y con este novedoso precedente médico en fase de investigación, los médicos y sanitarios advierten que, pese a la efectividad que parecen presentar estos análisis, los pacientes no podrán quedarse solamente con esta prueba.

A los posibles afectados de cáncer, se les continuará realizando otras pruebas para confirmar que el diagnóstico complementa y confirma el resultado de los análisis, y también servirá para determinar la etapa del tumor e identificar su ubicación exacta.