La epidemia de bulos, todavía sin cura

Una treintena de fallecidos y más de 1.600 afectados por coronavirus en España. A pesar de que la mortalidad de este virus es baja, el nivel de expansión es elevado, al igual que el del pánico social.

Horas después de comunicar la suspensión de clases y de actividades extraescolares en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida, las estanterías de los supermercados se quedaron completamente vacías.

En el ambiente se respira pánico y desesperación, lo que muchas veces es producto de la desinformación y de dar veracidad a todo lo que se lee por las redes sociales, el vehículo preferido de las noticias falsas.

Con relación a las medidas adoptadas sobre el Coronavirus en la Comunidad de Madrid: 📍IMPORTANTE seguir SOLO las instrucciones y recomendaciones comunicadas a través de FUENTES OFICIALES. No hagamos caso a bulos, rumores o informaciones no contrastadas. — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 10, 2020

LA ORINA DE NIÑOS COMO PROTECTOR

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido que intervenir para ponerle freno a esta oleada de bulos que van desde el surrealismo hasta la estupidez. Uno de los que ha circulado es que la orina de niño puede ser un protector contra el contagio del Covid-19, a lo que el organismo ha respondido que “lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá frente al nuevo coronavirus (2019-nCoV). Lávese las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpie las superficies con desinfectantes domésticos comunes”, ya que añade que “la orina no mata los virus ni las bacterias”.

FUENTE: OMS

PICADURA DE MOSQUITO

Otro de los bulos que se pueden leer es que el coronavirus se puede transmitir mediante una picadura de mosquito. Nada más lejos de la realidad, ya que la OMS indica que se trata de «un virus respiratorio», por lo que se propaga “por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda”.

La recomendación que da es mantener una «buena higiene de las manos y de las vías respiratorias», ya que, por ahora, «no hay información ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos».

NO HAY QUE RECUPERAR LAS CLASES PERDIDAS EN VERANO

Desde que en España se suspendieron las clases en las zonas con mayor niveles de riesgo, ha corrido el bulo, mediante una imagen con aspecto de comunicado, de que en la Comunidad de Madrid se tendrán que recuperar las horas lectivas del 1 al 20 de julio.

Se trata de un documento manipulado y no oficial, así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad y, además, desde la Consejería de Educación afirman que, efectivamente, «no se ha comunicado nada al respecto».

En la parte superior izquierda del documento, se puede leer «Consejería de Sanidad y Consumo». Este departamento no existe. Actualmente, su denominación en la Comunidad de Madrid es Consejería de Sanidad.

EL SECADOR DE MANOS Y LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Algunos usuarios han afirmado que si se secan las manos mediante un secador durante 30 segundos, se mata al virus. También que las lámparas ultravioletas son capaces de esterilizar muchas partes del cuerpo.

Ambas afirmaciones son completamente falsas. La OMS asegura que la única utilidad de los secadores de manos es, precisamente, secar las manos después de haberlas lavado bien con agua y jabón o un desinfectante, que es la recomendación principal. Asimismo, también se pueden secar con toallitas de papel.

Por otra parte, la utilización de una lámpara ultravioleta es, además de inútil para prevenir el coronavirus, bastante peligroso para la piel, ya que la radiación puede causar irritación, como ha afirmado el organismo de la salud.

VACUNAS CONTRA LA NEUMONÍA: NO

Todavía no se ha desarrollado una vacuna para acabar con el Covid-19, por lo que muchos han decidido que es buena idea vacunarse contra la neumonía, «por si acaso». Nuevamente, falso. Vacunas como la neumocócica o la Haemophilus influenzae de tipo B, destinadas a la protección contra la neumonía, no protegen, por el contrario, contra el nuevo coronavirus.

ESTE VÍDEO DEL SUPERMERCADO ALDI: NI EN ESPAÑA NI POR EL COVID-19

A colación del pánico que ha arrasado los supermercados en nuestro país esta semana, se ha hecho viral este vídeo de una multitud de personas entrando en masa en un supermercado de la cadena ALDI. Este vídeo no es actual, no se grabó en Madrid y no tiene nada que ver con la epidemia de coronavirus.

Estas imágenes se grabaron en 2011, en Alemania, y la entrada masiva al supermercado se debe a una oferta en la venta de ordenadores, móviles e impresoras.

FUENTES FIABLES

Estos son algunos de los cientos de bulos que están circulando por las redes y que están llegando a todas las esquinas del globo. Por ello, lo más recomendable y lo más responsable es acudir a fuentes oficiales y veraces, como, por ejemplo, la página web de la Organización Mundial de la Salud.

Otro de los consejos es evitar creer todo lo que se lee en las fuentes que no sean oficiales y, sobre todo, lavarse siempre las manos y ser responsables con la salud de uno mismo y con la de los que nos rodean.