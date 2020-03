Luz para la lucha contra el sida

En medio de la vorágine mundial provocada por el coronavirus, el mundo de la medicina ha presenciado un suceso histórico que supondría un nuevo y esperanzador avance para miles de afectados en el mundo.

La lucha contra el sida o VIH ha sido siempre una de las grandes batallas que libran, mano a mano, la ciencia y la medicina.

Aún sin una cura propiamente dicha, con el paso de los años, cada vez son más los pasos que se dan para conseguir una solución real a esta enfermedad que se cobra al año millares de víctimas y que, solo en España, cada año se detectan 4.000 nuevos casos de VIH.

Sin embargo, un paciente de Londres ha sido el encargado de arrojar luz y confianza tanto al mundo de la medicina como a todas aquellas personas que sufren o conviven con el virus del VIH, muchas de ellas con signos de deterioro evidente debido a la virulencia y agresividad de la enfermedad.

Es importante recordar que, pese a que el virus y el contagio del VIH está la orden del día, actualmente ya existen diferentes medicamentos que frenan los avances de esta enfermedad de transmisión sexual. Ejemplo de ello es la pastilla de profilaxis preexposición (PrEp), la cuál empezó a formar parte del sistema sanitario público español desde noviembre de 2019.

La gran noticia que llega desde Londres es, cuanto menos, esperanzadora: se ha confirmado la desaparición del virus VIH en su organismo después dos años después de haber dejado de tomar la medicación. Y además, el afectado tampoco ha sufrido ningún tipo de rebrote de la enfermedad.

Los encargados de ofrecer estos ilusionantes datos a través de un estudio han sido el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y la Universidad Médica de Utretch.

El mencionado informe concluye que Adam Castillejo – que ha decidido contar su historia en un amplio reportaje para el New York Times – se ha convertido en la segunda persona en el mundo que ha conseguido eliminar el virus del sida de su organismo.

“I want to be an ambassador of hope,” says Adam Castillejo, who is the second person to have been cured of H.I.V. https://t.co/TuiPud06aN

— NYT Science (@NYTScience) March 10, 2020