Resultados del Supermartes: Biden gana en nueve Estados

En noviembre Donald Trump se tendrá que batir en duelo en unas elecciones junto a un miembro del Partido Demócrata. El Supermartes -o Super Tuesday-, celebrado ayer, nos acerca un poco a saber quién será el rival del actual presidente de Estados Unidos.

Let’s unite.

Let’s beat Donald Trump.

And let’s take back this country!

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020