La inútil compra masiva de mascarillas

«El uso de una mascarilla no garantiza por sí sola que no se contraigan infecciones y debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la higiene respiratoria y de manos». A pesar de esta indicación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas se han convertido en el producto más demandado en las farmacias en las últimas semanas, lo que ha hecho que se agote en la mayoría de los establecimientos españoles y se disparen los precios de las pocas que se pueden conseguir.

Me han pasado esto y sí pic.twitter.com/Jm2wMoExdi — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) February 25, 2020

FALSA SEGURIDAD

En España, la demanda de este producto ha aumentado en un 8.000%, mientras que los farmacéuticos y el resto de personal sanitario desaconseja su compra, siempre y cuando no se presenten los síntomas propios del Covid-19.

La OMS ha dejado claro que esta locura masiva para comprar mascarillas en realidad es innecesaria. El organismo recomienda llevar «mascarilla a quienes están enfermos y evitar contagiar a otros, no al resto para protegerse de un contagio».

LOS VERDADEROS AFECTADOS

El miedo a contagiarse del coronavirus crece, la venta de mascarillas se eleva de manera indiscriminada y, como consecuencia, el personal que realmente las necesita en su día a día se queda sin ellas.

En el Hospital Infanta Leonor (Vallecas, Madrid) desaparecieron este jueves cientos de mascarillas También, en el Hospital Clínico de Valencia, el personal ha denunciado el robo de este material.

Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis.

Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus).

Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria. — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) February 24, 2020

DE LA NECESIDAD, EL NEGOCIO

Al no haber stock en los establecimientos físicos, los interesados han recurrido a Internet, donde muchos han aprovechado y han disparado el precio del que parece ser el producto del momento. En Amazon, podemos ver cómo un paquete de mascarillas desechables ha pasado de costar 3,95 euros a casi 150 euros, según los datos de Keepa.

Esto ha hecho reaccionar a la compañía, que ha dejado claro que no tiene nada que ver con esta especulación y que se trata de negocios de terceros. Por ello, comenzará a rastrear en su web a todos aquellos que vendan este tipo de productos con precios desorbitados: “Los colaboradores comerciales ponen sus propios precios en nuestra tienda pero tenemos una política para ayudarles a definir los precios de forma competitiva. Rastreamos nuestra tienda de forma activa y retiraremos las ofertas que violen cualquiera de nuestras políticas”.

USO DE MASCARILLAS

Con solo fijarse un poco, podemos darnos cuenta de que por la calle puede haber personas con diferentes tipos de mascarilla, sin embargo, no todas son efectivas. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, no evitan el contagio de una persona sana, ya que no aislan la zona tapada del exterior. Su verdadera utilidad es para que las personas infectadas no contagien a los de su alrededor cuando tosan o estornuden.

Las que sí que evitan el contagio son las llamadas FFP2 y FFP3. Estas, por el contrario, sí son capaces de evitar el contagio por vía respiratoria desde el exterior al interior. Este tipo de mascarillas son utilizadas por el personal sanitario, cuando están en contacto con enfermos, así como por trabajadores que necesiten protegerse de sustancias tóxicas, ya que son autofiltrantes.

Pese a todo, la OMS señala que es inútil llevar mascarilla si no se siguen otros métodos de protección, como, por ejemplo, el más importante: lavarse las manos.