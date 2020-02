El nuevo supermercado de Amazon de alimentos frescos

Amazon reta al resto de supermercados con la apertura de Amazon Go Grocery. La compañía ha abierto una tienda piloto física en el centro de Seattle (Washington, Estados Unidos) donde se podrá comprar alimentos frescos y no tendrá personal de caja.

EXTENSIÓN DE AMAZON GO

Lo de revolucionar no es nuevo en la compañía de Jeff Bezos, hace dos años, presentaba Amazon Go, una tienda física sin cajeros que vende comidas preparadas, bocadillos o bebidas. Fue tal su éxito, que ya cuenta con 25 establecimientos en Estados Unidos.

Con ganas de más, Amazon ha abierto ahora Amazon Go Grocery en Seattle, a modo de tienda piloto. Esta nueva iniciativa parte de la misma base que Amazon Go, sin embargo, enfocada más a hacer una compra «tradicional». En este nuevo supermercado, se podrá comprar verdura y fruta fresca, pan o carne, entre otros muchos productos. Además, va a ser cuatro veces más grandes que las instalaciones de Amazon Go, aunque, eso sí, lo que comparten es la ausencia de personal en la caja.

CÁMARAS Y SENSORES

La compañía va a seguir el mismo modus operandi en este nuevo reto. Para poder entrar, el cliente se tendrá que identificar con la aplicación para móviles. Una vez dentro, la tienda estará equipada con cámaras y sensores preparados para captar los productos que se escogen. A partir de este reconocimiento inteligente de imágenes, se registrará cuándo un producto se ha retirado del expositor y lo cargará, mediante un software, al recibo de la compra, elaborado a tiempo real y que se cargará en la cuenta del cliente.

No lo han tenido fácil y, teniendo a Amazon Go como base, han tenido que hacer algunas mejoras en el aprendizaje automático, para que el sistema tenga en cuenta algunos detalles del comportamiento humano, como coger varios productos antes de decantarse por uno.

Aunque el comprador no se encuentre ningún cajero, sí es posible que en esta tienda física vea a empleados reponiendo el stock, limpiando o atendiendo dudas de clientes.

SIN COLAS

El gigante tecnológico parece no dar puntadas sin hilo. La idea de Amazon Go Grocery es hacer la compra de manera eficiente, sin tener demoras por la gente y por las infinitas colas. Su apertura coincide en un momento en el que precisamente la sociedad está evitando las conglomeraciones y el contacto humano por el miedo que ha creado la epidemia del coronavirus. ¿Será casualidad?