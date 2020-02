Las estrellas se despiden de Kobe

Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Beyoncé, Christina Aguilera y Alicia Keys. Estos son algunos de los nombres que le rindieron homenaje este lunes a Kobe Bryant y a su hija, Gianna, fallecidos el pasado 26 de enero en un accidente aéreo.

El funeral tuvo lugar en el Staples Center, en la ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos). En este recinto deportivo, sede del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers, Bryant realizó gran parte de su carrera profesional.

La ceremonia fue una combinación de discursos y presentaciones musicales, que comenzaron cuando Beyoncé subió al escenario rodeado de flores rojas, donde se encontraba el podio principal.

Michael Jordan dio un emotivo discurso y reconoció que «quise ser el mejor hermano mayor posible». Con lágrimas en los ojos, le cedió el turno a la compositora y actriz Alicia Keys. Esta vez, la artista no cantó, sino que se limitó a tocar en el piano la sonata Claro de Luna de Beethoven, la pieza de música clásica favorita del jugador de baloncesto y empresario fallecido.

Vanessa, when you told me the Moonlight Sonata is such a beautiful part of your love story bc Kobe vowed to learn it for you, I was speechless… I felt the depth of your love for each other & your girls with every note I played today. The love between u lights up the world. pic.twitter.com/NeVOggET3k

— Alicia Keys (@aliciakeys) February 24, 2020