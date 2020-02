Confirmado el tercer caso de coronavirus en España

Un médico procedente de Italia se encontraba de vacaciones en el sur de la isla de Tenerife y, tras ver que se encontraba mal, acudió a una clínica privada. Se analizaron las pruebas del paciente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y dio positivo, convirtiéndose, de esta manera, en el tercer caso de coronavirus en nuestro país.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado el protocolo de coronavirus, tras conocerse la noticia, que confirmaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por medio de su cuenta de Twitter.

El paciente proviene de Lombardía, la región al norte de Italia que tiene el mayor número de afectados por el Covid-19, y es médico de profesión. Después de presentar algunos síntomas similares a los de este nuevo virus, como fiebre, quiso someterse por voluntad propia a las pruebas.

Después de realizarse las primeras pruebas y dar positivo, el turista fue ingresado en un centro hospitalario al sur de la isla, donde ahora permanece aislado y bajo control sanitario.

Las autoridades sanitarias se han visto obligadas a mantener aisladas a cientos de turistas en un hotel en Adeje, al sur de Tenerife. En este establecimiento se hospedaba el paciente italiano, por lo que los equipos sanitarios están realizando controles a todas aquellas personas que pudieron tener un contacto cercano con él.

Con este último caso en Tenerife, España suma un total de tres casos por coronavirus, el primero en un británico en Mallorca y el segundo, también en Canarias, en un ciudadano alemán en la isla de La Gomera.

Aunque los dos casos anteriores ya han sido dados de alta, con el paciente italiano de Tenerife se va a seguir el mismo procedimiento. Por el momento, se ha activado el protocolo por coronavirus en las Islas Canarias. Entre otras medidas, la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea gratuita -900 112 061- para consultar todas las dudas con respecto a este nuevo virus y desmentir todos los bulos.

Del mismo modo, el protocolo obliga a que se realice una segunda prueba al turista italiano, que, esta vez, será analizada en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (Madrid).

Hand hygiene and coughing etiquette will protect against and prevent spread of seasonal flu as well as #coronavirus #COVID-19 pic.twitter.com/CfW0CijfVO

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) February 25, 2020