Ascienden los afectados en Corea del Sur por el coronavirus

La mayor parte de los nuevos contagios se han producido en personas que asistieron a una misa el pasado domingo en una iglesia cristiana en Daegu, una ciudad con 2,5 millones de habitantes.

South Korea reports first coronavirus death as 2.5M people urged to stay home https://t.co/231ZBeFs6J pic.twitter.com/qrGTAkLfoD

— New York Post (@nypost) February 20, 2020