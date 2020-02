Elton John enmudece por sorpresa

Elton John quiere despedirse de su público por todo lo alto.

El cantante británico anunció hace unos meses que Farewell Yellow Brick Road , nombre de su nuevo tour, será su gira mundial de despedida porque se retirará de los escenarios.

Desde el momento en el que se pusieron a la venta las entradas para sus recitales, John colgó en la mayoría de los países en los que había confirmado su presencia el cartel de no hay entradas, llegando incluso a tener que añadir nuevas fechas debido a la alta demanda para asistir a uno de sus conciertos.

Todo iba como la seda en la gira mundial del cantante hasta que hace unos días un hecho insólito truncó por completo la felicidad del intérprete británico.

Durante un concierto en Nueva Zelanda, Elton John se quedaba sin voz y se levantaba de su piano llamando al personal de su equipo.

Entre aplausos de ánimo y visiblemente afectado, oculto tras sus características gafas de sol, el cantante abandonó el escenario acompañado y su productor confirmaba la peor noticia: el concierto quedaba suspendido a la espera de volver a fijar una nueva fecha en la que el británico estuviera en perfectas condiciones.

Tras abandonar el escenario y confirmarse que el autor de Your Song no podía seguir con su espectáculo, fue el propio John el que a través de su cuenta de Twitter pidió disculpas a sus fans y contaba lo que le había dejado mudo al inicio del concierto: una neumonía.

«Me han diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofreceros el mejor espectáculo humanamente posible» aseguraba el cantante mientras compartía con sus fieles sus sentimiento. «Toqué y canté hasta que mi voz no pudo más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento».

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020