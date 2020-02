Los estragos del coronavirus

Ha sido una mala semana en lo que respecta a la expansión del coronavirus. Estos días la cifra de afectados y fallecidos ha superado su récord y, también, los niveles de temor al contagio en la sociedad se han elevado notablemente. El Mobile World Congress no se celebra y el remedio para luchar contra la enfermedad parece estar todavía lejos.

Hoy, la Comisión Nacional de salud en China ha corregido la cifra de fallecidos en la provincia de Hubei, no son 1.488 como decían los últimos informes del pasado jueves, sino 1.380. La Comisión ha eliminado 108 fallecimientos de la lista, tras explicar que muchos de los nombres que aparecían se contaron dos veces.

De la misma manera, también se ha producido una rebaja de 1.043 personas infectadas, dando lugar a un total de 63.581 contagiados en la provincia china.

Los equipos sanitarios están en primera línea de combate y esto, sumado a las deficiencias en sanidad que está sufriendo el gigante asiático estos últimos días, causa estragos. Solo en la localidad de Wuhan -origen del brote- 1.102 médicos han sido infectados por el Covid-19. Mientras tanto, el número de médicos afectados a nivel nacional asciende a 1.716, seis de los cuales han muerto, como ha confirmado la Comisión Nacional de la Salud de China.

Los médicos tienen que luchar día a día y, prácticamente, sin escudo que les proteja. Los suministros médicos son escasos: faltan mascarillas, gafas y trajes protectores. Para solicitar ayuda, han sido los propios hospitales los que han pedido donaciones por medio de las redes sociales.

A total of six medical workers had died as a result of #COVID19 as of Tuesday, accounting for 0.4% of the total fatality rate; there are 1,716 infected medical workers in total, 3.8 percent of all infections: China’s top health authority https://t.co/irdT8UagP2

— Global Times (@globaltimesnews) February 14, 2020