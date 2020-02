«ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO UNO»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la escala de gravedad de la epidemia del coronavirus y la ha llegado a tildar como un peligro «mayor que cualquier ataque terrorista».

"We now have a name for the #2019nCoV disease:

COVID-19.

I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"

–@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020