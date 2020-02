Muere uno de los primeros médicos que trató de advertir sobre el coronavirus

A principios de enero, Li Wenliang y otros compañeros alertaban sobre casos en pacientes con síntomas parecidos a los del SARS -Síndrome Agudo Respiratorio y Grave-. La respuesta: una llamada de atención por parte de las autoridades por «difundir rumores»; la realidad: 636 muertes, incluida la del médico chino, que falleció la pasada madrugada debido al coronavirus.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020