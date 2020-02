El número de fallecidos por la neumonía de Wuhan alcanza los 425, cifra que crece a la par de la de los afectados que son ya más de 20.000 en China, según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad del país.

El exceso de información y las noticias falsas que circulan por estos días sobre el coronavirus han provocado un rechazo hacia la sociedad asiática por haberse originado en el gigante asiático. Esto ha obligado a la comunidad china a defenderse bajo el lema «No soy un virus».

It's understandable to be alarmed by #Coronavirus. But no amount of fear can excuse prejudice & discrimination against people of Asian descent. Let's #FightRacism, call out hatred & support each other in this time of a public health emergency.#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/HS0cOEHQGn

