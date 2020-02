La «predicción» de la polémica

Lo que comenzó como un juego para calentar los motores antes de que se celebre la gran fiesta del cine, se ha convertido en una polémica que en la que se ha visto envuelta la Academia de Cine americana.

Los Oscar 2020 están a la vuelta de la esquina y ya está cerradas las votaciones para repartir los galardones dorados a las mejores producciones del año.

El secreto mejor guardado de esta gala se desvelará el próximo 9 de febrero , día en el que subirán a escenario del Dolby Theater de Los Ángeles, los ganadores de la estatuilla más codiciada de la industria cinematográfica.

Sin embargo, un tweet publicado por la cuenta oficial de la Academia ha desatado la polémica al compartir «por error» sus predicciones sobre quiénes serán los triunfadores de la edición número 92 de estos premios.

Lo que comenzó como una forma de incentivar a los casi 4 millones de seguidores de los galardones en la reda que publicaran sus apuestas, terminó convirtiéndose en una situación que obligó a la cuenta a borrar la instantánea en la que se apreciaba los nombres de los posibles ganadores.

Tras eliminar el mensaje, lo que muchos seguidores se plantearon fue: ¿por qué los organizadores de los Oscar decidieron eliminar el posteo si se trataba de un simple juego?

Oscar Prediction Experience. Así es como, desde la cuenta de Twitter de los premios, los organizadores de la ceremonia pretendían iniciar este juego en el que los usuarios deberían llenar una papeleta con las apuestas de cada uno de ellos sobre quiénes serán los triunfadores la próxima semana.

Lo que no se sabe bien es si el perfil de la red social compartió su presunta lista de favoritos a modo de ejemplo, o si bien cometió un error al difundir esta lista como reflejo de lo que podría ocurrir en la gala.

La publicación de esta lista corrió como la pólvora en redes y fue tal la polémica que se generó en la red del pájaro azul, que la Academia se vio obligada a eliminar el tuit a los pocos minutos de publicarlo.

Las acusaciones de tongo y amaño fueron algunas de las quejas más repetidas por los tuiteros. Muchos de los usuarios creen que este ‘ejemplo’ de lista deja entrever cuál es la película favorita de los expertos aunque desde la Hollywood han negado esta creencia.

Por eso, a través de la misma plataforma en la que publicaron la lista, hicieron público este comunicado: «Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar. Muchos de vosotros ya las tenéis. Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de los suyas parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo era. Ese error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo».

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020