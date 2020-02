Empiezan las dudas sobre las cifras que da China

En una entrevista a Espejo Público, el doctor Pedro Cavadas manifestaba sus dudas sobre las cifras de afectados y muertos que nos da China por el coronavirus. No es el único, varios trabajadores situados en la ciudad de Wuhan, origen de la neumonía, aseguran que no se están registrando todos los cuerpos que mueren.

«Cuando en China aparentan transparencia desde el minuto uno, a mi me da que pensar, me preocupa». De esta manera, se ha referido el doctor Cavadas a las cifras que ofrece el Gobierno chino sobre los fallecidos y afectados por el coronavirus en el país.

El médico ha asegurado en Antena 3 que es «un virus que se contagia fácilmente y que es muy agresivo», por lo que ha asegurado que «no hace falta ser muy listo como para pensar que son 10 o 100 veces más» contagiados y muertos de los que dice el gigante asiático.

Por ahora, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 200 personas y ha infectado a cerca de 10.000 en China. Hace días, conocíamos la noticia de que las autoridades están construyendo un hospital en Wuhan, epicentro del virus, para tratar solo a los infectados. Esta noticia es una de las tantas que le ha hecho dudar al cirujano valenciano sobre las cifras, ya que, como ha explicado, «cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un «megahospital» en tres semanas es que no va en broma«.

Parece ser las dudas de Cavadas están respaldadas por comentarios de algunos trabajadores del crematorio de Wuhan. Aseguran que no todos los cuerpos que llegan son registrados en los hospitales, algo de lo que se han hecho eco varios medios chinos, que denuncian la ocultación de información por parte de su gobierno y la cremación muchos cuerpos de fallecidos sin registrarlos previamente.

Un corresponsal del periódico Deustche Welle en Asia, Willian Yang, ha asegurado en un medio que en realidad hay más de 300 fallecidos y, probablemente, el número de afectados también es mucho mayor.

Also, one thing that #China is hiding is the number of death caused by the virus. Credible Chinese media outlet @initiumnews interviewed people working at local cremation centers, confirming that many dead bodies were sent directly from the hospitals to the cremation centers…

— William Yang (@WilliamYang120) January 29, 2020