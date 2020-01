Yoko Ono: control y poder

«Me parecía que ella estaba controlando su vida e igualmente él parecía que se lo estaba permitiendo«.

Esta es una de las muchas referencias que Julia Baird, la hermana de ex-beatle John Lennon, hace sobre Yoko Ono en las memorias que ha publicado sobre su vida.

Imagine This, Growing Up with John Lennon es el nombre del libro en el que la hermana del famoso intérprete repasa su infancia al lado del músico, y también revela diversos detalles sobre su relación con él una vez Lennon alcanzó la fama mundial.

A lo largo de las 336 páginas que componen las memorias de Baird, la hermana de John Lennon relata momentos de su vida como, por ejemplo, la relación que tenía con la mujer del cantante, la separación que se produjo entre los hermanos, los lazos que tenían con su madre o la influencia que ejercía Yoko Ono sobre el cantante.

La publicación de este libro llega en un momento en el que Yoko Ono disfruta de un perfil público bastante bajo. Pocas son las apariciones públicas de la ex mujer del cantante y, con el paso de los años, Ono se ha mostrado bastante reacia en lo que a la revelación de aspectos de su vida privada con el cantante se refiere.

La autora del libro, sin embargo, ha creído conveniente que ahora es el momento perfecto para contar su verdad y, en diversos pasajes del libro, apunta directamente a Yoko Ono pero, subraya, son unas memorias que «no buscan reabrir heridas» y que » es un relato escrito con el corazón sin dejar que se pusiera por delante de la mente»

¿Por qué ahora ha sido el momento en el que Julia Baird ha decidido romper el silencio en el que se ha mantenido tantos años?

EL PORQUÉ DE ESTAS MEMORIAS

La pregunta más repetida durante todas las ruedas de prensa a las que ha hecho frente la hermana del cantante mientras presentaba su libro es la de porqué ahora ha decidido publicar estas memorias.

Julia Baird, durante la presentación de su libro en Madrid, ha reconocido que este libro nace por la necesidad que tiene la autora de desmentir un documental emitido por la BBC sobre John Lennon en los que se contaban «detalles que nunca habían sucedido». Un documental que, según apunta Baird, en su momento contó con el visto bueno de Yoko Ono.

En el documental jamás se mencionó que Lennon tenía dos hermanas como tampoco se reflejó bien la relación que tenían con su madre. Baird creyó que, a parte de ser un documental basado en «pura fantasía», se le dio más importancia a una etapa en la que los protagonistas eran dos: su hermano y Yoko Ono.

Justo por este motivo, varios pasajes del libro están dedicados a la mujer con la que John Lennon compartió su vida durante más de 10 años.

Baird presenta a Yoko Ono como la persona que más control y poder ejercía sobre la figura del cantante. En las memorias, la hermana relata cómo intentó ponerse en contacto con Lennon en reiteradas ocasiones pero sus intentos fueron en vano. «Cuando yo lo llamaba, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Según fue pasando el tiempo las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. Me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?».

Asimismo, la autora de Imagine This apunta directamente a la mujer del música como la causa principal por la que se produjo el distanciamiento entre hermanos.

«Nos pareció que era él el que se estaba separando, pero ahora no estoy tan segura», relata Julia.

MUTISMO ABSOLUTO

EL libro está teniendo un gran éxito debido al interés que genera conocer de cerca la historia de uno de los músicos más importantes de la historia.

Al mismo tiempo que se extiende su leyenda, lo hace también esa idea de control y poder que siempre ha girado en torno a la figura de Yoko Ono y su relación con el cantante.

Sin embargo, la activista y artista multidisciplinar de 86 años vive apartada del foco mediático y de cualquier polémica que puede salpicarle.

Por eso, Ono y todo su entorno mantienen un mutismo absoluto en todo lo que tenga que ver con las memorias publicadas por la hermana de su difunto marido.

Lo que todavía no se sabe es si se pronunciará al respecto el próximo 18 de febrero, día en el que Yoko Ono cumplirá 87 años y, según su web oficial, tiene pensando celebrar un evento en Nueva York.